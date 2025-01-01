Меню
Награды и номинации Джим Картер

Jim Carter
Награды и номинации Джим Картер
Primetime Emmy Awards 2015 Primetime Emmy Awards 2015
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2014 Primetime Emmy Awards 2014
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2013 Primetime Emmy Awards 2013
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2012 Primetime Emmy Awards 2012
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2016
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2015
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2013
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 1999
Выдающееся исполнение актерского состава
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2017
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
 Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2014
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
 Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
