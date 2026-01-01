Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сыграть в ящик»
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Дон МакКеллар
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Награды и номинации Дон МакКеллар
Don McKellar
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Награды и номинации Дон МакКеллар
Каннский кинофестиваль 1998
Иностранный фильм
Победитель
Золотая камера
Номинант
Сандэнс 2016
Приз Большого жюри короткометражных фильмов
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 1998
Лучший канадский первый художественный фильм
Победитель
Кинофестиваль в Торонто 1992
Лучший канадский короткометражный фильм - специальная оценка жюри
Победитель
Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2013
Лучший североамериканский независимый фильм
Номинант
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