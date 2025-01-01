Меню
Джон Гилгуд Награды

Награды и номинации Джон Гилгуд

John Gielgud
Награды и номинации Джон Гилгуд
Оскар 1982 Оскар 1982
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Оскар 1965 Оскар 1965
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 1989 Золотой глобус 1989
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Золотой глобус 1982 Золотой глобус 1982
Лучший актёр второго плана
Победитель
Золотой глобус 1990 Золотой глобус 1990
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 1991 Primetime Emmy Awards 1991
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Special
Победитель
Primetime Emmy Awards 1989 Primetime Emmy Awards 1989
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 1985 Primetime Emmy Awards 1985
Outstanding Supporting Actor in a Limited Series or a Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 1984 Primetime Emmy Awards 1984
Outstanding Supporting Actor in a Limited Series or a Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 1982 Primetime Emmy Awards 1982
Outstanding Supporting Actor in a Limited Series or a Special
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1992 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1992
Academy Fellowship
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1975 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1975
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1954 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1954
Best British Actor
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1997 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1997
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1990 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1990
Best Actor
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1986 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1986
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1982 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1982
Best Supporting Artist
Номинант
 Best Actor
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1997 Премия Гильдии киноактеров США 1997
Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
 Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
