Джон Гилгуд
Награды
Награды и номинации Джон Гилгуд
John Gielgud
О персоне
Фильмография
Награды
Оскар 1982
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Оскар 1965
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 1989
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Золотой глобус 1982
Лучший актёр второго плана
Победитель
Золотой глобус 1990
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 1991
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Special
Победитель
Primetime Emmy Awards 1989
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 1985
Outstanding Supporting Actor in a Limited Series or a Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 1984
Outstanding Supporting Actor in a Limited Series or a Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 1982
Outstanding Supporting Actor in a Limited Series or a Special
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1992
Academy Fellowship
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1975
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1954
Best British Actor
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1997
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1990
Best Actor
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1986
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1982
Best Supporting Artist
Номинант
Best Actor
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1997
Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
