Дайэнн Уист
Награды
Награды и номинации Дайэнн Уист
Dianne Wiest
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Дайэнн Уист
Оскар 1995
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Оскар 1987
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Оскар 1990
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 1995
Лучшая актриса второго плана
Победитель
Золотой глобус 2009
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1990
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Золотой глобус 1987
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Primetime Emmy Awards 2008
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 1997
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2009
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1999
Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1988
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Сандэнс 2006
Драматичный
Победитель
Драматичный
Победитель
Сандэнс 1996
Премия «Дань независимому видению»
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 1997
Выдающееся исполнение актерского состава
Победитель
Выдающееся исполнение актерского состава
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 1995
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2002
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2001
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
