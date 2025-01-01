Спектакль Трое в парке, не считая собаки

Геннадий Хазанов и Ольга Остроумова в спектакле Леонида Трушкина

В новом спектакле «Он, Она, его сестра и Персик» под режиссурой Леонида Трушкина зрители окажутся в мире любви и отношений, где на первый взгляд всё кажется безоблачным. Он – привлекательный, Она – чертовски привлекательна. Их встреча в сквере начинается с простой беседы, но вскоре обретает глубину, поставив под сомнение всю их жизнь.

Сюжетные перипетии

Неординарная история отношений задает немало вопросов: может ли любовь быть последней? Есть ли у неё возрастные ограничения? Или это дар, который нужно беречь? Спектакль поднимает важные темы о любви в зрелом возрасте, показывая, что жизнь только начинается после 60 и может быть гораздо более насыщенной, чем предыдущие годы.

Интересные факты

Спектакль предназначен для зрителей старше 16 лет и предлагает уникальную атмосферу, сочетающую драму с комедийными элементами. Подобная комбинация чувств позволяет глубже погрузиться в суть человеческих взаимоотношений и поразмышлять о своих собственных переживаниях.

Приходите и откройте для себя, чем закончится эта необычная история о любви, выборе и том, что значит быть счастливыми.