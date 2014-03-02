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Точь-в-точь (2014 - …)

Точь-в-точь 16+
Год выпуска 2014
Страна Россия
Всего сезонов 5 сезонов
Эпизод длится 2 часа 30 минут
Телеканал Первый канал
Продолжительность телешоу 162 часа 30 минут
О чем телешоу

«Точь-в-точь» – это шоу, в котором участники должны максимально точно повторить выступление известного артиста. На экране появляется изображение знаменитости и музыкальное сопровождение, а затем участник выходит на сцену и начинает выступление. Он должен не только точно повторить движения и пение знаменитости, но и максимально схоже ее визуально воссоздать с помощью костюма и макияжа. Шоу основывается на зрелищности и юморе, участники могут выбирать, каких звезд они будут копировать: это могут быть музыканты, актеры или даже политики. Зрители могут наслаждаться яркими выступлениями, а участники получают возможность почувствовать себя знаменитостью на несколько минут.

 

«Точь-в-точь» пользуется большим успехом у зрителей, так как шоу предоставляет уникальную возможность увидеть своих любимых знаменитостей на сцене в роли копии. Кроме того, зрителей привлекает и возможность оценивать мастерство участников, а также узнавать интересные факты из жизни знаменитостей.

В ролях
В ролях
Максим Аверин
Максим Аверин
Леонид Ярмольник
Леонид Ярмольник
Александр Олешко
Александр Олешко
Геннадий Хазанов
Геннадий Хазанов
Любовь Казарновская
Все актеры и съемочная группа
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Сезоны
Точь-в-точь - Сезон 1 Сезон 1
2014, 15 эпизодов
Точь-в-точь - Сезон 2 Сезон 2
2015, 14 эпизодов
Точь-в-точь - Сезон 3 Сезон 3
2015, 12 эпизодов
Точь-в-точь - Сезон 4 Сезон 4
2016, 13 эпизодов
Точь-в-точь - Сезон 5 Сезон 5
2021, 11 эпизодов
Кадры из телешоу
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