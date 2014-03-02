«Точь-в-точь» – это шоу, в котором участники должны максимально точно повторить выступление известного артиста. На экране появляется изображение знаменитости и музыкальное сопровождение, а затем участник выходит на сцену и начинает выступление. Он должен не только точно повторить движения и пение знаменитости, но и максимально схоже ее визуально воссоздать с помощью костюма и макияжа. Шоу основывается на зрелищности и юморе, участники могут выбирать, каких звезд они будут копировать: это могут быть музыканты, актеры или даже политики. Зрители могут наслаждаться яркими выступлениями, а участники получают возможность почувствовать себя знаменитостью на несколько минут.

«Точь-в-точь» пользуется большим успехом у зрителей, так как шоу предоставляет уникальную возможность увидеть своих любимых знаменитостей на сцене в роли копии. Кроме того, зрителей привлекает и возможность оценивать мастерство участников, а также узнавать интересные факты из жизни знаменитостей.