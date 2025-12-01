Меню
1 декабря 2025 17:38
Полюбили на Западе, запретили в СССР, презирают в России: вокруг скандального фильма с Хазановым споры не утихают уже полвека

Режиссера даже обвиняли в хулиганстве.

2025 год – юбилейный для Геннадия Хазанова. Сегодня ему исполнилось 80 лет. В честь этого вспомним о фильме, где актёр сыграл одну из самых необычных своих ролей: музыкальный телеспектакль «Волшебный фонарь» (1976) режиссёра Евгения Гинзбурга. Эта работа стала парадоксом советского ТВ: на родине её почти забыли, а на Западе оценили по достоинству.

Как появился «Волшебный фонарь»

В середине 1970‑х председатель Гостелерадио СССР Сергей Лапин поставил задачу: создать программу для международного конкурса в Монтрё (Швейцария). Нужно было не просто показать советский телепродукт, а впечатлить западное жюри.

За дело взялись режиссёр Евгений Гинзбург и сценарист Борис Пургалин – авторы популярных бенефисов.

Они придумали музыкальный ревю‑спектакль, обыгрывающий историю мирового кино. От «Прибытия поезда» братьев Люмьер до современных на тот момент хитов. В основе – мотив «волшебного фонаря», старинного проектора, предтечи кинематографа.

Полюбили на Западе, запретили в СССР, презирают в России: вокруг скандального фильма с Хазановым споры не утихают уже полвека

Что внутри: смешение эпох и стилей

«Волшебный фонарь» – калейдоскоп пародий на культовые фильмы и музыкальные хиты. Зрители увидели:

  • отсылки к Чаплину (танцевальный номер «чарли чаплиных» под «По улице ходила большая крокодила»);
  • вестерн‑сцену с Людмилой Гурченко и Эммануилом Виторганом;
  • пародию на «Иисус Христос – суперзвезда» (мелодия Вебера);
  • новеллу про Фантомаса, где Виторган сыграл злодея, а Хазанов – инспектора Жюва;
  • финальный гимн любви на мотив «Let It Be» The Beatles в русском переводе.

В кадре – звёздный состав: Людмила Гурченко, Спартак Мишулин, Николай Караченцов, Евгений Моргунов, Наталья Крачковская, Любовь Полищук, Наталья Селезнёва, Вахтанг Кикабидзе. Песни исполняли Алла Пугачёва и Валентин Никулин.

Полюбили на Западе, запретили в СССР, презирают в России: вокруг скандального фильма с Хазановым споры не утихают уже полвека

Триумф за границей и забвение дома

На конкурсе в Монтрё фильм получил «Серебряную розу» – второе место. Для советского ТВ это был успех: программа, созданная на основе зарубежной музыки и пародий на западные фильмы, нашла признание на Западе.

Но на родине судьба картины оказалась сложной. После премьеры 24 апреля 1976 года и повторного показа в новогоднюю ночь 1977 года фильм почти не транслировали.

По одной версии, причиной стали авторские права: использование западных мелодий требовало выплат, а руководство Гостелерадио не хотело тратиться.

По другой – «слишком вольная» трактовка зарубежного кино не вписывалась в рамки советской телеэстетики. Режиссёру Евгению Гинзбургу якобы даже сделали выговор «за хулиганство», а фильм отправили на полку.

Полюбили на Западе, запретили в СССР, презирают в России: вокруг скандального фильма с Хазановым споры не утихают уже полвека

Почему сегодня он кажется странным

Современные зрители часто воспринимают «Волшебный фонарь» как наивный капустник.

Мол, визуальная стилистика выглядит простовато – камера прыгает, декорации условны, музыкальные номера кажутся эклектичными: от «Крёстного отца» до «Love Story», а юмор и пародии требуют знания контекста – без понимания первоисточников многие шутки теряются.

«Кривляния, жуткая сценография, дурацкие танцы, несмешные пародии», «Я бы тоже не торопился демонстрировать это по ТВ. Не по идеологическим причинам, а по культурным, ибо, пардон, позорище», «Это продукт узкой субкультуры, заточенный под “продвинутую” молодежь столиц», – пишут в обзорах.

Полюбили на Западе, запретили в СССР, презирают в России: вокруг скандального фильма с Хазановым споры не утихают уже полвека

Наследие «Волшебного фонаря»

Сегодня фильм – раритет, который ценят либо поклонники Гинзбурга, либо любители киноистории. Для них это смелый эксперимент на стыке жанров, возможность увидеть звёзд советского кино в неожиданных амплуа, памятник эпохи, где даже запрет стал частью легенды.

«Волшебный фонарь» напоминает: иногда самые спорные проекты становятся самыми запоминающимися. И если в СССР его предпочли забыть, то на Западе он остался как пример дерзкой телевизионной фантазии.

Фото: Кадры из фильма «Волшебный фонарь» (1976)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
