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Трое в парке, не считая собаки
Киноафиша Трое в парке, не считая собаки

Спектакль Трое в парке, не считая собаки

Постановка
Театр Эстрады 16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Новая история о любви и жизни после 60

Приглашаем вас на спектакль «Он, Она, его сестра и … Персик», который откроет новые горизонты понимания любви и отношений в зрелом возрасте. Этот увлекательный проект исследует, как меняется восприятие чувств и эмоций с течением времени.

Сюжет

Главные герои – Он и Она – встречаются в городском сквере. Он привлекателен, она – чертовски привлекательна. Их разговор начинается с лёгкой шутки, но она не смеётся. Так начинается история, полная вопросов о любви: может ли она быть последней? Каковы границы этого чувства? И что такое настоящая любовь после 60 лет?

Тема спектакля

Спектакль ставит перед зрителями важные вопросы: любовь – это дар или испытание? Может ли жизнь в возрасте 60+ быть ярче и насыщеннее, чем когда-либо? Ответы на эти вопросы зрители найдут в переплетении судеб героев, их переживаний и открытий.

Интересные факты

  • Спектакль основан на реальных историях людей, которые нашли любовь в зрелом возрасте.
  • В постановке участвуют опытные актёры, которые привнесут в роли искренность и глубину.
  • Музыкальное оформление спектакля подчеркнёт атмосферу ностальгии и надежды.

Не упустите возможность увидеть эту глубокую и трогательную историю на сцене! Спектакль «Он, Она, его сестра и … Персик» станет настоящим открытием для всех, кто ценит искусство и понимает, что жизнь продолжается.

Режиссер
Леонид Трушкин
В ролях
Геннадий Хазанов
Геннадий Хазанов
Марина Иванова
Ольга Остроумова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 3 ноября
Дворец искусств Ленинградской области Санкт-Петербург, пл. Стачек, 4
19:00 от 1000 ₽

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