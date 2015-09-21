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Киноафиша Сериалы Джуна

Джуна (2015 - 2015)

Dzhuna 18+
Год выпуска 2015
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 43 минуты
Телеканал Первый канал
Продолжительность сериала 8 часов 36 минут

О чем сериал

Целительница Джуна славилась своей подкупающей искренностью и огромной самоотверженной увлеченностью во всем, что бы она ни делала. Сложно найти еще одного человека, в биографии которого мифы и реальность переплетались так часто, как у нее. По всевозможным легендам ее пациентами являлись Леонид Брежнев, Папа Римский Иоанн Павел II, Роберт де Ниро, Андрей Тарковский и Федерико Фелини. Помимо лечения, она еще предсказывала будущее: в своё время она предрекала распад Советского Союза и катастрофу на Чернобыльской АЭС.

В ролях
В ролях
Юрий Цурило
Юрий Цурило
Кирилл Кяро
Кирилл Кяро
Елена Захарова
Елена Захарова
Владимир Скворцов
Рамиля Искандер
Виктория Маслова
Виктория Маслова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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5.5 IMDb
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Сезоны
Джуна - Сезон 1 Сезон 1
2015, 12 эпизодов
 
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