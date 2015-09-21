Целительница Джуна славилась своей подкупающей искренностью и огромной самоотверженной увлеченностью во всем, что бы она ни делала. Сложно найти еще одного человека, в биографии которого мифы и реальность переплетались так часто, как у нее. По всевозможным легендам ее пациентами являлись Леонид Брежнев, Папа Римский Иоанн Павел II, Роберт де Ниро, Андрей Тарковский и Федерико Фелини. Помимо лечения, она еще предсказывала будущее: в своё время она предрекала распад Советского Союза и катастрофу на Чернобыльской АЭС.