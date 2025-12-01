«Был в шоке»: от роли в «Гараже» Хазанов отказался, предложив Рязанову задуматься о кладбище

Когда Эльдар Рязанов и Эмиль Брагинский писали сценарий «Гаража», они уже видели в роли неудачливого жениха сотрудницы НИИ одного человека — Геннадия Хазанова. Сегодня, в день 80-летия актера вспоминаем, почему он грубо отказал легенде советского кино.

Никто кроме Хазанова

Мэтр и сценарист были уверены в его кандидатуре, что даже дали персонажу фамилию артиста. Но случилось неожиданное: молодой сатирик, уже гремевший на эстраде, наотрез отказался от роли. И этот отказ стал одним из немногих решений, о которых Хазанов позднее искренне сожалел.

«Тот редкий случай, когда интуиция меня подвела. Рязанов, когда услышал мой отказ, был, конечно, в шоке. И эта "моя" роль досталась Брониславу Брондукову».

Рязанов был неприятно удивлен. Он создавал роль специально под Хазанова, чувствуя в нём ту самую смесь комической неуклюжести и человеческой теплоты, которая должна была оживить образ закомплексованного жениха. Но артист, привыкший к сольным выступлениям, где он полностью контролировал ситуацию, испугался необходимости вживаться в ансамбль, работать с партнёрами и подчиняться режиссёрской воле.

Заставил Рязанова думать о кладбище

Любопытно, что отказавшись от роли, Хазанов не остался в стороне. Он даже предложил Рязанову альтернативный финал.

«Пайщикам неожиданно сообщают, что никакого гаража не будет, а на этом месте раскинется профсоюзное кладбище, и нужно срочно подавать документы, чтобы встать «на очередь».

Идея была дерзкой и смешной, но в картину не вошла. Зато после этого режиссер не стал держать злобу на комика и подружился с ним, хотя роли больше не предлагал около двадцати лет. В итоге его заменил Бронислав Брондуков, который сделал своего жениха трогательным и запоминающимся. А Хазанов, оглядываясь назад, признавался, что интуиция его в тот раз подвела.

Возможно, именно этот отказ заставил его впоследствии смелее пробовать себя в кино и театре, доказывая, что эстрадный артист может разносторонним.

