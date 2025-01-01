Меню
Киноафиша
Персоны
Адам Драйвер
Награды
Награды и номинации Адама Драйвера
Adam Driver
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Награды и номинации Адама Драйвера
Оскар 2020
Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 2019
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 2023
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2020
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2020
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
Primetime Emmy Awards 2020
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2015
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2014
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2013
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Номинант
BAFTA 2020
Лучшая мужская роль
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2019
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2014
Лучший актер
Победитель
Золотая малина 2025
Худшая экранная пара
Номинант
MTV Movie Awards 2016
Лучший злодей
Победитель
Лучший злодей
Победитель
Лучший бой
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2018
Лучший злодей
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2022
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2020
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2019
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
