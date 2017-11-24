«Сука - судьба»: Рецензия Киноафиши

Иллюзия надежды

Молодой цыган Даниэль (Гаэль Гарсия Берналь) болезненно переживает смерть близкого друга (Науэль Перес Бискаярт). Чувство вины и одиночество разрывают молодого человека изнутри, его мучают галлюцинации. Он живет в грязной ночлежке, чей хозяин Али (Аббес Захмани) превратил опеку над людьми, нуждающимися в помощи, в бизнес и готов порвать кого угодно за несколько сотен евро. Сам же Даниэль еле сводит концы с концами и стремительно обрастает долгами. Постоянной работы у него нет, он не может вернуться к своим и все же продолжает обходить в компании брата погибшего друга квартиры доверчивых стариков. Добытые копейки он передает жене и ребенку умершего. Даниэль едва справляется с тяжестью жизни и оставленностью, как вдруг в ночлежке появляется Франсин (Марина Вакт), а вместе с ней и надежда начать жизнь заново в другом месте.

Кадр из фильма «Сука-судьба»

Как и в «Порту» Гейба Клингера с Антоном Ельчиным в главной роли, в «Суке-судьбе» немало внимания уделяется памяти. Правда, если «Порту» предлагал несколько вариантов восприятия отношений двумя влюбленными, то Джоан Шемла посредством флешбэков концентрируется на болезненном присутствии прошлого в буднях Даниэля. При этом ее фильм язык не поворачивается назвать дотошным и скрупулезным исследованием сознания человека, пережившего травматическое событие. Все же фокус в драме периодически смещается на нечто другое. Джоан Шемла словно пытается привнести в атмосферу, враждебную человеку, стирающую его «я» и загоняющую все сильнее в угол, хотя бы немного тепла и света и согреть замерзшее сердце главного героя. Неприкаянность в ее первом полнометражном фильме сочетается с робкой надеждой обрести свой дом, отгородиться от беспокойств внешнего мира и успокоиться хотя бы на мгновение.

Кадр из фильма «Сука-судьба»

Ночлежка Али – место, где собрались неприкаянные души, люди, отягощенные прошлым, связывающим их по рукам и ногам. Но домом для них злополучный отель не является. Его работник Мишель (Карим Леклу) настойчиво уничтожает личное пространство постояльцев. Они становятся для его воспаленного сознания игрушками, и в стенах заведения Али люди не чувствуют себя, защищенными от слепого буйства стихии. Чем больше нежности появляется в «Суке-судьбе», тем явственнее становится ожесточенность окружающего мира. Джоан Шемла плавно скользит по тончайшей, местами поистершейся линии, разделяющей безумие и разум, и порой отвергает это противопоставление, делая ставку на проявление заботы там, где о спокойствии успели забыть. Вместе с тем Джоан Шемла не позволяет себе давать прямых ответов на вопросы, напрашивающиеся об отношениях между Франсин и Даниэлем. И любовь в ее фильме, едва указав направление в сторону покоя и дома, рискует обернуться иллюзией.

Кадр из фильма «Сука-судьба»

«Сука-судьба» затрагивает и тему богоискательства. Однако Джоан Шемла не уходит с головой в теологические штудии и не навязчива в этом вопросе. У нее получилась непритязательная в своей скромности, но все же многослойная и экспрессивная драма, а не богословский трактат. Наиболее пронзительно обращение к Богу в фильме звучит в мгновения колоссального одиночества и беспомощности из уст человека, занимающегося мошенничеством и обвиняющего себя в том, что от него не зависело. Здесь нет пафоса «Молчания» Мартина Скорсезе. Джоан Шемла не ставит перед собой вопросов о важности ритуала, о способности сохранять верность Богу в ситуации гонения на христиан, размышлений о возможности смены вероисповедания в ее работе тоже нет. Даниэль просит защиты у Бога, когда обратиться ему больше не к кому, и его состояние может оказаться понятно многим.

Елена Громова

В российском прокате с 30 ноября 2017 года

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