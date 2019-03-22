«В объятиях лжи»: Рецензия Киноафиши

Патологическая женская дружба, одержимость женщины подругой (не всегда однозначно сексуальная) — сюжет, почти не существующий в классической литературе, но постоянно возникающий в кинематографе; примеров много — от «Одинокой белой женщины» Барбета Шрёдера до недавнего фильма Романа Полански «Основано на реальных событиях» (вот, например, небольшой список картин на тему).

Притягательный жанр психологического триллера, попытка режиссёров-мужчин хотя бы в собственном воображении проникнуть на территорию, где мужчин обычно не бывает, потрясающие актрисы, которым хочется написать интересные роли — всё это порождает чисто кинематографический извод известного с древности мотива «дева в беде»: дева оказывается в беде, потому что встретила другую деву. В некотором смысле, подобные фильмы — доведённое до абсурда требование из феминистского «теста Бехдель»: на экране должно быть как минимум два женских персонажа, у них должны быть имена и они должны разговаривать между собой — не о мужчинах.

«В объятиях лжи»

Имя одной из героинь картины Нила Джордана не только есть, оно вынесено в оригинальное название: Грета (Изабель Юппер) — одинокая белая женщина примерно шестидесяти лет, которая забыла сумочку в нью-йоркском метро и преисполнилась чрезмерной благодарности к молодой девушке, эту сумочку ей вернувшей (Хлоя Грейс Морец). Джордан неспроста снял «Интервью с вампиром», его очевидно интересует компульсивное поглощение человека человеком, и «В объятиях лжи» (в оригинале «Грета») — остроумный и жуткий триллер о плохих личных границах. «Я прилипаю, как жвачка», — говорит юная Френсис, недавно потерявшая мать, но её новая подруга прилипнет, как лицехват из «Чужого», пока слияние двух организмов не породит новую сущность — дружбу осиротевшей девочки и матери, не умеющей быть матерью. «Мы созданы для любви, а не для леденящего одиночества», — скажет Грета, трактующая любовь примерно в том же смысле, в каком её трактовал милиционер Журов из балабановского «Груза 200»: как насилие, слияние и поглощение.

События в картине развиваются непредсказуемо; как всегда у Джордана, экранный мир в «Грете» одновременно мрачен и ярок (ирландский оттенок оранжевого цвета равномерно распределён по всем поверхностям демисезонного Манхэттана), мотив жвачки и французский акцент старшей женщины многократно обыграны, превращены в зловещие детали, но главное в картине, конечно же, дуэт двух актрис.

«В объятиях лжи»

Хлое Грейс Морец всегда хорошо удавались героини, ввергнутые другими в пучину аду и недоумевающие из-за своего положения, Юппер же за свою долгую карьеру сыграла множество слетающих с катушек монстров (один из недавних — нелепая учительница из «Миссис Хайд» Сержа Бозона, в которой после удара молнии просыпается испепеляющий электрический суперзлодей). Мужчины в фильме эпизодичны и несостоятельны (актер-талисман Нила Джордана Стивен Ри появляется в роли детектива; отец довольствуется смсками и не сразу замечает, что с дочерью творится неладное), помочь деве в беде может только другая дева, а лучшим средством от патологическое женской дружбы становится здоровая женская дружба, в которой никто никому не мама, а только sister in arms в бесконечной войне с окружающими чудовищами.

Мария Кувшинова