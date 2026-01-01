Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Астрал 6: Они уже здесь»
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Нил Джордан
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Награды и номинации Нил Джордан
Neil Jordan
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Награды и номинации Нил Джордан
Оскар 1993
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Лучшая режиссура
Номинант
Каннский кинофестиваль 1986
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотой глобус 2000
Лучший режиссёр
Номинант
Золотой глобус 1987
Лучший сценарий
Номинант
Primetime Emmy Awards 2011
Лучшая режиссура драматического сериала
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2000
Лучший адаптированный сценарий
Победитель
Лучший фильм
Номинант
David Lean Award for Direction
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1993
Alexander Korda Award for Best British Film
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Best Direction
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1987
Лучший фильм
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Best Direction
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1996
Golden Lion
Победитель
Берлинале 1998
Лучший режиссер
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Берлинале 2006
Лучший полнометражный фильм
Номинант
Берлинале 1991
Золотой берлинский медведь
Номинант
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