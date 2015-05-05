Наступит ночь
– В 1945 году во время освобождения нацистских лагерей союзные войска увидели страшную картину: трупы покрывали землю, кое-где дым поднимался над недогоревшими обугленными телами, бараки были наполнены мертвыми. Отступая, немцы спешили уничтожить следы преступлений. Операторы союзников запечатлели на пленку, возможно, самые шокирующие кадры ХХ века. Пользуясь архивами британской, американской и советской армий режиссер Сидни Бернстайн создает документальный фильм, обличающий результат того, что происходило на территории нацистских концлагерей. Участие в работе над фильмом также принимал Альфред Хичкок, который вносил правки в черновую сборку и план монтажа. Рассказывают, что мастер триллера был настолько потрясен кадрами освобождения Берген-Бельзена, что неделю не появлялся на студии. Фильм также включает сцены освобождения Дахау, Бухенвальда и ряда других концлагерей.
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