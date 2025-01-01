Меню
Кэмерон Кроу
Награды
Награды и номинации Кэмерон Кроу
Cameron Crowe
О персоне
Фильмография
Статьи
Награды
Награды и номинации Кэмерон Кроу
Оскар 2001
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Оскар 1997
Лучший фильм
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Золотой глобус 2001
Лучший сценарий
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2001
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 2011
Документальный фильм
Номинант
