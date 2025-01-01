Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Кэмерон Кроу Награды

Награды и номинации Кэмерон Кроу

Cameron Crowe
Награды и номинации Кэмерон Кроу
Оскар 2001 Оскар 2001
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Оскар 1997 Оскар 1997
Лучший фильм
Номинант
 Лучший фильм
Номинант
 Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Золотой глобус 2001 Золотой глобус 2001
Лучший сценарий
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2001 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2001
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Лучший фильм
Номинант
 Лучший фильм
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 2011 Кинофестиваль в Торонто 2011
Документальный фильм
Номинант
Обычные люди едва могут его попробовать: какой чай пьет Патрик Джейн из «Менталиста»?
Якен Хгар все продумал заранее: почему на самом деле он завербовал Арью в Безликие
На экране кажется чистая графика, а на самом деле это реальный остров: где снимали «Чужой: Земля»
«Чужой: Земля» теперь придется продлевать на 2-й сезон: сериал оставил сюжетную дыру размером с ксеноморфа — нужны объяснения
«Попала в колхоз, слушаю мужиков»: угадайте отечественные фильмы о войне по отзыву зрителя — без хорошей интуиции 5/5 не выбить
Ждали «Бесконечную крепость 2» в 2026 году? Забудьте: у авторов «Истребителя демонов» совсем другие планы
«1000-7 причин посмотреть»: фанаты «Кайдзю № 8», общий сбор — ИИ назвал 3 похожих аниме, а вы согласны с выбором?
Рейтинг 1.1 и сборы в 20 раз меньше бюджета: этот ремейк классики СССР лучше, чем кажется — россияне спустя годы нашли, за что хвалить
Насилие? Нет, все сложнее: вот почему «Атака титанов» попала под запрет в Китае — и в Южной Корее ее не любят
«Бакуго, это было тяжело?»: только фанатам «Моей геройской академии» под силу продолжить 5 цитат (тест)
Арест, пятнадцать лет, вот такой вот «Breaking Bad»: в основу «Во все тяжкие» легли истории реального Гудмана, Уайта и Фринга
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше