Их все еще пересматривают раз за разом: пять фильмов из 2000-х, которые никогда не выйдут из моды

Новые долгожданные блокбастеры все еще могут разочаровать, но эти старые фильмы с каждым просмотром становятся только лучше.

Что-то в мире всегда было неизменно, но вот киноиндустрия никогда не стояла на месте — в попытках впечатлить зрителя современные режиссеры готовы пойти на любые риски и потратить любые деньги на самые впечатляющие боевики и супергеройские картины.

Так, фильмы последних лет, очевидно, уже давно «обошли» хиты, вышедшие на экраны пару десятков лет назад — и все-таки даже многомиллионные картины со всевозможными спецэффектами не сравнятся с даже слегка устаревшей культовой классикой. В этой подборке — пятерка фильмов, которые остаются популярны даже спустя десятилетия после своего релиза в 2000-х.

Одна из причин, по которой Ридли Скотт все-таки снял продолжение спустя почти 25 лет — «Гладиатор» по-прежнему считается одним из лучших фильмов XXI века. Несмотря на то, что самого Скотта то и дело критиковали историки за недостоверное изображение древнего Рима и гладиаторских боев, ни критиков, ни зрителей это не смущало — в итоге «Гладиатор» стал одной из немногих «попсовых» кинолент, выигравших «Оскар» за лучший фильм, а еще фактически проложил дорогу целой коллекции исторических драм Ридли Скотта в последующие годы.

Драма Стивена Содерберга, которая принесла Джулии Робертс заветный «Оскар», «Эрин Брокович» стала настоящим феноменом в мире кино, показав, что красота и обаяние, как и часто отталкивающая окружающих решительность, могут помочь добиться того, в возможность чего никто не верил. За основу фильма взята реальная история правозащитницы Эрин Брокович, которая долгие годы боролась против загрязняющей окружающую среду корпорации.

Хотя совместных работ у Роберта Земекиса и Тома Хэнкса найдется немало, именно «Изгой» стал настоящим шоком для зрителей, когда вышел на экраны в 2000 году. Очередная история выживания потерявшегося на необитаемом острове, фильм максимально реалистично рисует картину новой жизни отчаявшегося, но пока еще не сдающегося героя, а сам Хэнкс настолько вжился в роль, что чуть не погиб от серьезного пореза на ноге прямо во время съемок. Несмотря на свой солидный возраст, «Изгой» продолжает впечатлять и современных зрителей, а потому стабильно остается в списке лучших режиссерских работ Земекиса.

Фильм братьев Коэн, который в какой-то степени позаимствовал сюжет «Одиссеи» Гомера, «О, где же ты, брат?» считается одной из самых изобретательных работ режиссеров. Интригующего в картине достаточно — мотивы «Одиссеи», перемещенные в 1930-е годы в США, гениальный саундтрек, выигравший «Грэмми», а еще одна из лучших ролей Джорджа Клуни.

Своеобразный микс журналистских и музыкальных тем, «Почти знаменит» частично основан на личном опыте режиссера Кэмерона Кроу и является той самой лентой, ставшей лучшей работой в карьере многих своих ведущих актеров. В центре сюжета фильма — вымышленный подросток Уильям, которому выпадает шанс стать журналистом музыкального журнала Rolling Stone и по-настоящему познать жизнь во время совместной поездки с рок-группой. «Почти знаменит» получил высочайшие оценки от критиков и зрителей, а впоследствии забрал статуэтку «Оскар» за лучший оригинальный сценарий.

Хотя фильмы 2000-х годов мало кто сможет переплюнуть, некоторые прошлогодние фильмы все-таки выбились в лидеры и теперь тоже могут считаться классикой — о них мы уже рассказывали в этой подборке.