Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Дебора Керр
Награды
Награды и номинации Дебора Керр
Deborah Kerr
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Дебора Керр
Оскар 1994
Honorary Award
Победитель
Honorary Award
Победитель
Оскар 1961
Лучшая женская роль
Номинант
Оскар 1959
Лучшая женская роль
Номинант
Оскар 1958
Лучшая женская роль
Номинант
Оскар 1957
Лучшая женская роль
Номинант
Оскар 1954
Лучшая женская роль
Номинант
Оскар 1950
Лучшая женская роль
Номинант
Каннский кинофестиваль 1984
Фестивальный трофей
Победитель
Золотой глобус 1959
World Film Favorite - Female
Победитель
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1957
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 1958
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1950
Best Actress
Номинант
Primetime Emmy Awards 1985
Outstanding Supporting Actress in a Limited Series or a Special
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1991
Special Award
Победитель
Special Award
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1965
Best British Actress
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1962
Best British Actress
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1958
Best British Actress
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1956
Best British Actress
Номинант
9,2 млн за два дня — и Paramount+ не выдержал: «Лэндмен» продлили на 3 сезон быстрее, чем зрители успели досмотреть финал 2-ого
«Гуд-бай, Америка!» — но зачем Данила Багров вообще туда рванул в фильме «Брат-2»? Скрытый мотив поездки, который мы пропускали много лет
«Вы попали туда, где выход один — смерть!»: 5 мощных сериалов-выживаний с хитрыми правилами и рейтингом выше 7.6
«Чосо на Тэхёна из BTS похож»: ИИ превратил фильм «Магическая битва. Казнь» в лайв-экшен – фанаты запали вовсе не на Годжо (видео)
Обожаете песни из кино СССР? Тогда угадайте их по набору эмодзи – «Есть только миг» от других хитов отличат не все (тест)
«Одного похода мало»: зрители уже глянули в кино «нового» «Убить Билла» – итоговой оценки Тарантино ждал 20+ лет
Критики выбрали 10 лучших сериалов 2025-го: если вы пропустили, срочно наверстайте – не зря у них от 7.3 до 8.9 на IMDb
Эти 5 фильмов СССР помогают полюбить зиму – настолько атмосферные кадры: угадаете по ним названия лент? (тест)
После этого теста хочется сразу узнать рецепты: вспомните, что ели герои в 6 фильмах СССР
«Внутри тумбы сидит мужик и подает напитки»: этот фильм с Пересильд доказывает – российское фэнтези еще живо, даже если его очень мало в кино
Такой оливье готовили в «Карнавальной ночи»: предлагаем повторить, не дожидаясь Нового года – секрет в одном ингредиенте
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667