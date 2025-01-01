Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Киран Калкин Награды

Награды и номинации Киран Калкин

Kieran Culkin
Награды и номинации Киран Калкин
Оскар 2025 Оскар 2025
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Золотой глобус 2025 Золотой глобус 2025
Best Performance by a Male Actor in a Supporting Role in Any Motion Picture
Победитель
Золотой глобус 2024 Золотой глобус 2024
Best Performance by a Male Actor in a Television Series, Drama
Победитель
Золотой глобус 2022 Золотой глобус 2022
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2020 Золотой глобус 2020
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2020 Золотой глобус 2020
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2003 Золотой глобус 2003
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2023 Primetime Emmy Awards 2023
Лучший актёр в драматическом сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2022 Primetime Emmy Awards 2022
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2020 Primetime Emmy Awards 2020
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2025 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2025
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
MTV Movie & TV Awards 2003 MTV Movie & TV Awards 2003
Breakthrough Male Performance
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2025 Премия Гильдии киноактеров США 2025
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2024 Премия Гильдии киноактеров США 2024
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2022 Премия Гильдии киноактеров США 2022
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2000 Премия Гильдии киноактеров США 2000
Выдающееся исполнение актерского состава в театральном фильме
Номинант
 Выдающееся исполнение актерского состава в театральном фильме
Номинант
У Добронравова больше 160 ролей, но все его знают благодаря Будько: актер рассказал, как «Сваты» изменили его жизнь
«Полюбить — так…» кого? Дальше помните? Тест по культовым репликам «Москва слезам не верит» для самых умных
Думаете, аниме — это только для инфантильных подростков? Вот 5 сериалов, на которые залипнут даже женщины 45+
«Чужой: Земля» теперь придется продлевать на 2-й сезон: сериал оставил сюжетную дыру размером с ксеноморфа — нужны объяснения
«Шеф, все пропало!»: только выросшие на кино СССР вспомнят, чего не хватает на кадрах из 5 фильмов (тест)
Рейтинг 1.1 и сборы в 20 раз меньше бюджета: этот ремейк классики СССР лучше, чем кажется — россияне спустя годы нашли, за что хвалить
За границей сняли сериал про СССР и убийства: на IMDb ему дали больше 8 баллов — а в России назвали «низкобюджетной серостью»
«Не буду тратить время»: Басилашвили нашел веский повод никогда не включать «Мастера и Маргариту» Локшина — и дело не в сериале Бортко
Арису упал в кроличью нору, Усаги его Кролик: в «Алисе в пограничье» все герои — копии сказочных персонажей
«1000-7 причин посмотреть»: фанаты «Кайдзю № 8», общий сбор — ИИ назвал 3 похожих аниме, а вы согласны с выбором?
«Попала в колхоз, слушаю мужиков»: угадайте отечественные фильмы о войне по отзыву зрителя — без хорошей интуиции 5/5 не выбить
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше