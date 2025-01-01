Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Киран Калкин
Награды
Награды и номинации Киран Калкин
Kieran Culkin
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Связи
Вопросы и ответы
Награды и номинации Киран Калкин
Оскар 2025
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Золотой глобус 2025
Best Performance by a Male Actor in a Supporting Role in Any Motion Picture
Победитель
Золотой глобус 2024
Best Performance by a Male Actor in a Television Series, Drama
Победитель
Золотой глобус 2022
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2020
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2020
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2003
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2023
Лучший актёр в драматическом сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2022
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2020
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2025
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
MTV Movie & TV Awards 2003
Breakthrough Male Performance
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2025
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2024
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2022
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2000
Выдающееся исполнение актерского состава в театральном фильме
Номинант
Выдающееся исполнение актерского состава в театральном фильме
Номинант
У Добронравова больше 160 ролей, но все его знают благодаря Будько: актер рассказал, как «Сваты» изменили его жизнь
«Полюбить — так…» кого? Дальше помните? Тест по культовым репликам «Москва слезам не верит» для самых умных
Думаете, аниме — это только для инфантильных подростков? Вот 5 сериалов, на которые залипнут даже женщины 45+
«Чужой: Земля» теперь придется продлевать на 2-й сезон: сериал оставил сюжетную дыру размером с ксеноморфа — нужны объяснения
«Шеф, все пропало!»: только выросшие на кино СССР вспомнят, чего не хватает на кадрах из 5 фильмов (тест)
Рейтинг 1.1 и сборы в 20 раз меньше бюджета: этот ремейк классики СССР лучше, чем кажется — россияне спустя годы нашли, за что хвалить
За границей сняли сериал про СССР и убийства: на IMDb ему дали больше 8 баллов — а в России назвали «низкобюджетной серостью»
«Не буду тратить время»: Басилашвили нашел веский повод никогда не включать «Мастера и Маргариту» Локшина — и дело не в сериале Бортко
Арису упал в кроличью нору, Усаги его Кролик: в «Алисе в пограничье» все герои — копии сказочных персонажей
«1000-7 причин посмотреть»: фанаты «Кайдзю № 8», общий сбор — ИИ назвал 3 похожих аниме, а вы согласны с выбором?
«Попала в колхоз, слушаю мужиков»: угадайте отечественные фильмы о войне по отзыву зрителя — без хорошей интуиции 5/5 не выбить
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667