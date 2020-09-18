«Антебеллум»: Рецензия Киноафиши

Вероника Хенли — известная писательница и активистка, отстаивающая права афроамериканских женщин. Ее книги продаются огромными тиражами, а выступления и дискуссии с белыми политиками на крупных телеканалах вызывают резонанс. После очередной лекции в крупном городе она отправляется на ужин с подругами, но просыпается не в своем номере, а в настоящем аду, где ожило прошлое. В этом странном месте воссоздали быт времен Гражданской войны в США. Хенли становится рабыней на плантации конфедератов, собирая хлопок днем и ублажая угнетателей вечером. Неожиданно популярность девушки превращает ее в своеобразного лидера, за которым готовы последовать и другие пленники.

Правда, на экране история будет выглядеть не так стройно. Действие начинается в середине, пытаясь заинтриговать и сбить с толку антуражем XIX века. Первое время трудно разобраться в происходящем, особенно после трейлера, рисовавшего совсем другую картину, где рассыпалась реальность, а в небе зависали и пропадали самолеты. Оказалось, что реклама все-таки раскрыла ключевые повороты, оставив только загадку существования плантации, которая мало интересует рабов. Они просто мечтают выбраться, надеясь отыскать помощь за пределами пугающего места. Побег становится делом скорее импульсивным, практически лишенным подготовки и планирования. Большую же часть времени нам предстоит наблюдать яркие ужасы расизма.

«Антебеллум»

Первый слой справедливо напоминает нам о проблемах сегодняшнего дня, когда цвет кожи способен вызывать пренебрежение администратора отеля на ресепшн, едкие ремарки старого демократа на телевидении и посадить подруг за неудобный столик в популярном ресторане. Он точно влияет на отношение окружающих и создает проблемы, пускай главная героиня и нарочно лезет на рожон, провоцируя своих оппонентов. Так выглядит ее борьба, в которой девушка не готова молчать и оставаться в стороне, вызывая восхищение своей стойкостью.

Второй оказывается более эффектным, но только за счет натуралистичной жестокости, лишаясь смысловой нагрузки. Помыслы и идеи белых угнетателей сначала прячутся за довольно понятными лозунгами «За веру, семью и народ», подкрепленными запредельным уровнем неприязни к афроамериканцам. Большего от местных злодеев ждать не стоит. Их так воспитали. Дальше бесчеловечный аттракцион Гражданской войны, полный пугающих картин насилия, убийств, унижений и пыток. Удивительным образом они не добавляют истории глубины, а всего лишь эксплуатируют примитивные и очевидные образы. Это единственное, что предлагает «Антебеллум», забывая об интересном сюжете и, самое главное, интриге возникновения плантации. Ответ на этот вопрос, конечно, появится в самом конце, но уже не будет представлять большого интереса.

«Антебеллум»

Реклама постоянно напоминает нам о продюсерах, работавших над фильмами «Прочь» и «Мы», тоже разговаривающими о расизме, но в этот раз их талант не так очевиден. Там, где у режиссера Джордана Пила был остроумный черный юмор и глубина, теперь находятся слишком наглядные эпизоды угнетения. Местная дикость вполне могла быть лишена контекста в виде цвета кожи и заменена национальностью, ведь подобное отношение к любому человеку в современном цивилизованном мире ужасно. Настоящий тематический остров развлечений злодеев всех мастей. Авторы же сохраняют монополию страданий за афроамериканцами и не добавляют в разговоры о дискриминации ничего нового. Самой интересной деталью в картине является голос. Именно из-за острых высказываний Веронику Хенли похищают, лишая даже шанса ответить обидчикам на плантации. Рабам запрещено коммуницировать между собой и открывать рот без разрешения. Возвращение возможности говорить без страха становится отзвуком приближающейся свободы. Но все-таки после фильмов Джордана Пила подобное выглядит слишком схематично.

«Антебеллум» — простой триллер, страдающий от нарочитой серьезности. Смелость и изобретательность заменили наглядными страданиями, которые показывают еще и в замедленном действии, позволяя увидеть рождающийся страх на лицах жертв. Концентрируя все внимание на нескончаемых криках боли местных рабов, авторы позабыли об интриге и сюжете. В фильме можно найти несколько эффектных и запоминающихся сцен, витающую в воздухе безысходность и бесчеловечную жестокость, но это сработает, только если вы спокойно относитесь к теме расизма. В ином случае лучше пройти мимо.

Константин Киценюк