Джена Мэлоун
Награды
Награды и номинации Джена Мэлоун
Jena Malone
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Джена Мэлоун
Золотой глобус 1998
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2008
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1997
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Номинант
