«Проклятие: Посвящение»: Рецензия Киноафиши

Главная героиня фильма, офтальмолог Грейс, которую играет Джена Мэлоун (Джоанна Мэйсон во франшизе «Голодные игры»), всю свою жизнь пытается освободиться от груза детских травм и забыть о той страшной ночи, когда отец на ее глазах убил мать. Однако у талантливой и чуткой девушки с несправедливо тяжелым прошлым как будто нет шанса на то, чтобы быть счастливой. Грейс, всю себя отдающая работе и ведущая тихую, хоть и затворническую жизнь, узнает о самоубийстве горячо любимого брата, и ее и без того шаткое ментальное здоровье летит к чертям: у девушки начинаются панические атаки и странные видения, которые, как говорит ее знакомый психиатр, вызваны горем и со временем должны прекратиться. Несмотря на тяжелое переживание утраты, Грейс решает отправиться в шотландский монастырь, в котором жил ее брат-священник. Начав собственное расследование, девушка погружается в темные тайны, притаившиеся в стенах обители, и, чтобы раскрыть их, ей придется научиться управлять собственными демонами… или же выпустить их на волю.

«Проклятие: Посвящение» – хоррор терапевтический, исследующий глубинную тьму, которая прячется в каждом из нас. В фильме Кристофера Смита героиня Джены Мэлоун страдает провалами в памяти – ее мозг вытеснил многие важные воспоминания из детства, и они постепенно начинают возвращаться к ней, когда она читает дневник погибшего брата, оставленный в его келье. Девушка заново переживает травмирующие события, но смотрит на них как бы со стороны, добавляя в пазл своего прошлого недостающие кусочки. Поездка в Шотландию дает Грейс шанс обрести настоящую себя и принять темные стороны своей личности.

Проклятие: Посвящение

«Проклятие: Посвящение» – психологический хоррор, в котором религиозный фанатизм (монахини истязают себя и уверены, что Судный день – уже завтра) и мистическая легенда о загадочном тайном ордене, рыцарях утерянной звезды, – лишь отвлекающий маневр. Вся суть фильма кроется в спутанных воспоминаниях героини, при внимательном изучении которых вы найдете ответы на все вопросы. В хорроре Кристофера Смита вы не увидите ни демонов, которые, по рассказам суровой настоятельницы (Джанет Сузман), вселяются в неблагочестивых монахинь и священников и доводят тех до смерти, ни призраков, а древнее неконтролируемое зло становится метафорой боли и агрессии, которую люди с непростым жизненным опытом могут так и не научиться сдерживать, если рядом не будет человека, который сможет им помочь. Для Грейс единственным, кому она доверяла, был ее брат, с которым они общались на выдуманном ими двоими языке, чтобы никто больше не узнал их секреты. Потеряв самого близкого человека, героиня оказывается одна в этом мире. И неудивительно, что Грейс по нарастающей теряет связь с реальностью и ненавидит людей из монастыря, потому что винит их в смерти брата.

Проклятие: Посвящение

В своем новом фильме «Проклятие: Посвящение» режиссер Кристофер Смит, снявший готических «Призраков дома Борли», изучает не только влияние травмы на жизнь человека, но и обращается к коллективному бессознательному, из-за которого монахини верят, что видят дьявола повсюду. При каждом проявлении сверхъестественного, которое является лишь плодом воображения, разыгравшегося в замкнутом пространстве, женщины из монастыря готовы выколоть себе глаза. Возведя в абсолют разъедающий изнутри страх перед карой небесной, режиссер объясняет, как религиозный фанатизм может искалечить, жизнь на примере судьбы брата главной героини. И никакие фантомные фигуры, шастающие по монастырю, ни ночные кошмары Грейс, ни повторяющиеся ужасы из ее прошлого, ни древнее зло, которое обрело физическую форму, не смогут напугать вас так, как безумие героев, использующих священные тексты, чтобы держать в страхе более слабых людей и постоянно демонстрировать им свою власть. «Ад пуст. Все бесы здесь» – лейтмотив, вокруг которого выстроен хоррор Кристофера Смита.

Проклятие: Посвящение

Помимо Грейс, роль которой, вероятно, позволит Джене Мэлоун, так же прекрасно показавшей себя в фильме ужасов «Анжелика», занять свою нишу в хоррорах или мистических триллерах, в картине «Проклятие: Посвящение» нашлось место и для второго неоднозначного и действительно пугающего героя. Отец Ромеро в исполнении Дэнни Хьюстона представляет собой настоящую темную лошадку, которая, с одной стороны, помогает главной героине в ее расследовании, а с другой – следит за девушкой по просьбе монахинь. Образ этого персонажа, который называет себя «тенью Бога» и все больше напоминает влиятельную патриархальную фигуру, оставит неизгладимо-отталкивающее впечатление. Дэнни Хьюстон с его чисто злодейской харизмой, которую он в полной мере проявил в третьем сезоне «Американской истории ужасов», сыграв Дровосека, идеально воплотил одержимость отца Ромеро властью. В этой роли просто невозможно представить другого актера.

Проклятие: Посвящение

«Проклятие: Посвящение», несмотря на свои мрачные темы, – очень эстетический хоррор, в котором равнины Шотландии, обдуваемые ветрами, волны, разбивающиеся о камни, и романтические развалины часовни 12-го века периодически отвлекают зрителя от вездесущей тьмы, которая после прогулок вокруг монастыря еще больше сгущается вокруг вас. Но тем не менее, в отличие от «Заклятия монахини», предыстории демона Валака из вселенной «Заклятия», «Проклятие: Посвящение» сложно назвать готическим хоррором, потому что в нем превалируют светлые тона, а все самое жуткое запечатано в людских сердцах.

Проклятие: Посвящение

«Проклятие: Посвящение» Кристофера Смита – тихий и до мелочей продуманный хоррор, который рискует потеряться на фоне громких хитов. Однако это кино, заставляющее заглянуть внутрь себя и больше напоминающее сеанс у психотерапевта, чем фильм ужасов, точно нельзя пропустить. Главная интрига картины раскрывается только в кульминации и разрушает все зрительские теории о героине Джены Мэлоун, поэтому «Проклятие: Посвящение» еще долго не оставит вас в покое.