Вы просто не поверите: эту тайну близкие Игоря Кваши скрывали от него долгие годы

Игорь Кваша в течение многих лет помогал россиянам искать пропавших родственников в шоу «Жди меня». Прославленный артист объединил сотни семей, но все эти годы самые близкие родственники не давали ему узнать правду о своих родных.

Дело в том, что отец Кваши пропал во время Великой Отечественной войны. Он воевал под Ленинградом и в 1942 году исчез. Артист не мог смириться с неизвестностью и до самой смерти пытался отыскать родственника.

На самом деле Владимир Кваша был расстрелян немцами, попав к ним в плен. И об этом знала мать артиста, а позднее — и его жена. Но родные специально не рассказывали правду, чтобы уберечь Квашу от тяжелых переживаний.

В итоге артист, скончавшийся в 2012 году, так и не узнал, что же случилось с его отцом. Как рассказывали близкие, они сохранили секрет ради самого Кваши и всегда были уверены, что поступают правильно.