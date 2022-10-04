С отдыха вернулись «втроем»: связь Волчек и ведущего «Жди меня» удивит

Игорь Кваша долгие годы не отказывал себе в вечеринках и веселом времяпрепровождении. Артист мог бы и дальше наслаждаться холостяцким образом жизни, если бы не его давняя подруга Галина Волчек, которая поспособствовала его личному счастью.

Как оказалось, однажды Кваша решил навестить Волчек, которая как раз снималась в фильме в Коктебеле. Артист отправился на курорт, намереваясь наслаждаться солнцем и Черным морем. Однако в поездке он познакомился с врачом-рентгенологом Татьяной Путиевской, которая отправилась на отдых вместе со своими родителями, и практически сразу в нее влюбился.

В итоге неожиданная связь переросла в большой роман. В столицу Кваша вернулся не только в компании своей подруги, но и с новой возлюбленной. Влюбленные практически сразу начали жить вместе, а через год у них родился сын Владимир.