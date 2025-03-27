Софи Ханиуэлл неожиданно становится владелицей дома на загадочном острове Скриббли-Гам — его ей завещала двоюродная бабушка бывшего возлюбленного. Но этот живописный остров хранит немало тайн. Одна из самых известных — загадочное исчезновение молодой пары много лет назад, которое до сих пор привлекает туристов. Однако за кулисами этой истории скрываются куда более глубокие семейные тайны. Три поколения женщин, живших на острове, бережно охраняют свои секреты — и именно они способны повлиять на судьбы тех, кто придёт им на смену.