Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Последняя годовщина
Постер сериала Последняя годовщина
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Оцените
2 постера
Киноафиша Сериалы Последняя годовщина

Последняя годовщина (2025 - …)

The Last Anniversary 18+
Год выпуска 2025
Страна Австралия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Продолжительность сериала 5 часов 0 минут

О чем сериал

Софи Ханиуэлл неожиданно становится владелицей дома на загадочном острове Скриббли-Гам — его ей завещала двоюродная бабушка бывшего возлюбленного. Но этот живописный остров хранит немало тайн. Одна из самых известных — загадочное исчезновение молодой пары много лет назад, которое до сих пор привлекает туристов. Однако за кулисами этой истории скрываются куда более глубокие семейные тайны. Три поколения женщин, живших на острове, бережно охраняют свои секреты — и именно они способны повлиять на судьбы тех, кто придёт им на смену.

Последняя годовщина - трейлер первого сезона
Последняя годовщина  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Тереза Палмер
Тереза Палмер
Джон Полсон
Джон Полсон
Даниэль МакДональд
Даниэль МакДональд
Джейкоб Уорнер
Джейкоб Уорнер
Ули Латукефу
Ули Латукефу
Клод Скотт-Митчелл
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.1 IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Последняя годовщина - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2025, 6 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из сериал
Это не «Империя Кесем»: не все знают, что у «Великолепного века» есть 8-серийное продолжение — там и любимая Хюррем есть
Чужой, но самый близкий: что на самом деле связывает Хикару и Ёсики в аниме «Лето, когда умер Хикару»
Серии будут выходить до 28 августа: тут найдете полное расписание выхода «Хутора» с Куценко — без единого пробела
Вытянули счастливый билетик: топ-5 фильмов, которые спасли карьеру почти что забытым актерам и вернули им былую славу
«Хотел дать аниматорам передышку»: когда выйдет 3-й сезон «Поднятия уровня» — есть 2 варианта, и один пугает
Новый Супермен рассказал, о какой роли до сих пор мечтает — она не из супергероики, но с фантастикой тоже связана
«С каких пор ужастик превратился в комедию?»: новый «Хищник» даже не вышел, а фанаты уже бьют тревогу (и ждут кроссовер с «Чужим»)
Наконец добрались до «Атаки титанов»? Тогда порядок просмотра вам пригодится — собрали все: от рекапов до OVA
«Почти забыл свою карьеру»: неизлечимо больному Брюсу Уиллису стало хуже — уже не ходит и почти не говорит
Классика Линча и жесткий триллер с Брэдом Питтом: лучшие детективные фильмы последних десятилетий, которые точно заставят поломать голову
Новых «Бриджертонов» не получилось: 2 сезон «Буканьерок» — полный провал, и есть лишь одна причина досмотреть до финала
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше