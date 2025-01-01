Меню
Генри Фонда
Награды
Награды и номинации Генри Фонда
Henry Fonda
Оскар 1982
Лучшая мужская роль
Победитель
Оскар 1981
Honorary Award
Победитель
Honorary Award
Победитель
Оскар 1958
Лучший фильм
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Оскар 1941
Лучшая мужская роль
Номинант
Золотой глобус 1982
Лучшая мужская роль (драма)
Победитель
Золотой глобус 1980
Премия Сесиля Б. Де Милля
Победитель
Золотой глобус 1958
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 1980
Outstanding Lead Actor in a Limited Series or a Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 1975
Outstanding Lead Actor in a Special Program - Drama or Comedy
Номинант
Primetime Emmy Awards 1973
Outstanding Single Performance by an Actor in a Leading Role
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1958
Best Foreign Actor
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1983
Лучшая мужская роль
Номинант
