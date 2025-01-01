Одни хвалят, другие ругают за «смесь туалетно-детско-озабоченного юмора»: 2 сезон «Волшебного участка» снова разделил зрителей на два лагеря

На фестивале «Зимний» выбрали лучший фильм 2025 года — в главной роли потрясающий Никита Ефремов: какие проекты еще удостоились наград

Почти 400 млн просмотров на Youtube: почему серия «Неуловимые мстители» стала самой прилипчивой в «Маше и Медведе» (видео)

Кастинг объявляли несколько раз, Пальто с Зимой уже на низком старте: что известно про 2 сезон «Слова пацана. Кровь на асфальте»

Когда Хоукинс затихнет: собрали 8 сериальных новинок, помимо финала «Очень странных дел» – зимой скучать не придется

«Не видел ничего прекраснее со времен “Аватара 2”»: «Сны поездов» – изумительно красивая драма от Netflix, и вот 4 причины ее посмотреть

Шарика нет, а Печкин смотрящий за деревней призраков: эти мрачные теории о «Простоквашино» кажутся бредом только на первый взгляд

На $50 млрд дороже «Пути воды»: во сколько обошелся «Аватар-3» Кэмерона – и какие «звезды» должны сойтись, чтобы фильм не провалился в прокате

«Забить мужа молотком до смерти»: в «Умри, моя любовь» Лоуренс выдала лучшую роль за годы – и от скрытого смысла драмы становится не по себе

Крипке скрывал, но...: какая роль досталась Падалеки в «Пацанах» - воссоединение братьев Винчестеров состоится в апреле