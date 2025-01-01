Меню
Сидни Поллак
Награды
Награды и номинации Сидни Поллак
Sydney Pollack
Оскар 1986
Лучшая режиссура
Победитель
Лучший фильм
Победитель
Оскар 2009
Лучший фильм
Номинант
Оскар 2008
Лучший фильм
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Оскар 1983
Лучшая режиссура
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Оскар 1970
Лучшая режиссура
Номинант
Каннский кинофестиваль 1972
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотой глобус 1986
Лучший режиссёр
Номинант
Золотой глобус 1983
Лучший режиссёр
Номинант
Золотой глобус 1970
Лучший режиссёр
Номинант
Primetime Emmy Awards 2008
Outstanding Made for Television Movie
Победитель
Outstanding Made for Television Movie
Победитель
Outstanding Variety, Music or Comedy Special
Номинант
Outstanding Variety, Music or Comedy Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 1966
Outstanding Directorial Achievement in Drama
Победитель
Primetime Emmy Awards 1964
Outstanding Directorial Achievement in Drama
Номинант
Primetime Emmy Awards 1963
Outstanding Directorial Achievement in Drama
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2009
Лучший фильм
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2004
Лучший фильм
Номинант
Alexander Korda Award for Best British Film
Номинант
Alexander Korda Award for Best British Film
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1999
Alexander Korda Award for Best British Film
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1984
Лучший фильм
Номинант
Best Direction
Номинант
Берлинале 1986
Камера Берлинале
Победитель
Берлинале 1982
Поощрительная премия
Победитель
Приз жюри читателей "Берлинер Моргенпост"
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
