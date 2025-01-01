Меню
Кристофер Уокен
Награды
Награды и номинации Кристофера Уокена
Christopher Walken
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Кристофера Уокена
Оскар 1979
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Оскар 2003
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 1979
Лучший актёр второго плана
Номинант
Primetime Emmy Awards 2022
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1991
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Special
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2003
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1980
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотая малина 2004
Худшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотая малина 2003
Худшая мужская роль второго плана
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2000
Лучший злодей
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2003
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2023
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2008
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
