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Киноафиша Новости По словам Ребекки Фергюсон, «Дюна 2» на порядок превосходит первую часть

По словам Ребекки Фергюсон, «Дюна 2» на порядок превосходит первую часть

6 июля 2023 14:55
По словам Ребекки Фергюсон, «Дюна 2» на порядок превосходит первую часть

Актриса призналась, что настолько влюбилась в фильм, что начала посещать его съемки при каждом удобном случае.

Актриса Ребекка Фергюсон поделилась новыми сведениями о фантастическом блокбастере Дени Вильнева «Дюна: Часть вторая». В новом интервью для Collider актриса заявила, что сиквел во всех отношениях превосходит оригинальный фильм:

«Мне так радостно. Все прошло так чертовски хорошо. Я говорю об этом с придыханием, потому что люблю Дени и всю команду. Но послушайте, первая часть была феноменальна, огромна и грандиозна, а еще в ней были прекрасные крупные планы, образы и игра актеров. Да, все это было здорово. Но это просто несравнимо с размахом второй части. Она похожа на удар по голове. Она нереальна».

Фергюсон настолько понравилась картина, что она начала ходить на съемочную площадку даже в свободные дни:

«Я еще не смотрела фильм. Но я прочитала сценарий и видела отснятый материал. Я приходила на съемочную площадку, когда у меня не было смен, чего я обычно не делаю, потому что часто бываю слишком загруженной, уставшей и в целом мне на самом деле все равно. Я закончила работу, но все же хотела посмотреть декорации, хотела увидеть, как Остин Батлер делает то, что он делает. Это невероятно. Слов нет. Великолепные костюмы Жаклин Уэст, то, как Остин играет своего персонажа, то, что делает Кристофер Уокен. Все это нереально».

Батлер исполняет в фильме роль наследника дома Харконненов, Фейда-Рауту Харконнена, а Уокен играет императора Известной Вселенной Шаддама IV. Сама Фергюсон вновь воплощает на экране образ леди Джессики, матери Пола Атрейдеса (Тимоти Шаламе).

Премьера «Дюны: Часть вторая» состоится 3 ноября.

Фото: Warner Bros.
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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