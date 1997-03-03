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Постер к сериалу Дарья
Постер к сериалу Дарья
Постер к сериалу Дарья
Постер к сериалу Дарья
Постер к сериалу Дарья
Рейтинги
8.0 Рейтинг IMDb: 8.1
Оцените
5 постеров
Рейтинги
8.0 Рейтинг IMDb: 8.1
Оцените
Киноафиша Сериалы Дарья
Дарья (1997 - 2001) Daria 16+
Год выпуска 1997
Страна США
Всего сезонов 5 сезонов
Эпизод длится 30 минут
Телеканал MTV
Продолжительность 32 часа 30 минут
О чем сериал

Многосерийный анимационный проект «Дарья» – это история о супружеской паре Моргендорфер и их дочери-подростке по имени Дарья, которая занимает центральное место в сюжете. Девочка имеет ряд положительных черт, однако ей часто приходится сдерживаться и вести себя в соответствии с требованиями взрослых. Дарья хорошо учится, однако свои истинные душевные качества предпочитает скрывать за маской цинизма и безразличия. Дарья почти всегда сохраняет скептическое выражение лица, тон ее голоса также остается неизменен.

В ролях Персонажи
Автор идеи
Гленн Эйчлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Джеффри Аренд
Джеффри Аренд Charles "Upchuck" Ruttheimer III
Кевин Дэниелс
Кевин Дэниелс Michael Jordan "Mack" Mackenzie
Пол Уильямс Michael Jordan "Mack" Mackenzie
Сара Дрю
Сара Дрю Stacy Rowe
Венди Хупес Jane Lane
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Дарья - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
1997, 13 эпизодов
 
Дарья - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
1998, 13 эпизодов
 
Дарья - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
1999, 13 эпизодов
 
Дарья - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2000, 13 эпизодов
 
Дарья - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2001, 13 эпизодов
 
Новости о сериале
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От «Ковбоя Бибопа» до «Бивиса и Батт-Хеда»: грядущие перезапуски культовых проектов
Слушать саундтрек сериала Дарья
Кадры из сериала
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