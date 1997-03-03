Многосерийный анимационный проект «Дарья» – это история о супружеской паре Моргендорфер и их дочери-подростке по имени Дарья, которая занимает центральное место в сюжете. Девочка имеет ряд положительных черт, однако ей часто приходится сдерживаться и вести себя в соответствии с требованиями взрослых. Дарья хорошо учится, однако свои истинные душевные качества предпочитает скрывать за маской цинизма и безразличия. Дарья почти всегда сохраняет скептическое выражение лица, тон ее голоса также остается неизменен.