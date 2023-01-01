Эмбрион, 1976

Пол Холлистон — учёный, доктор. Он был женат, а его жена Николь уже ждала ребёнка. Но с ней произошёл несчастный случай, и она погибла. Вместе с ней погиб и неродившийся ребёнок Пола. А сам Пол остался вдовцом, сейчас он живёт вместе со своим сыном Гордоном и своей двоюродной сестрой Мартой Дуглас. Со времени гибели своей жены доктор Холлистон занимается генетическими экспериментами, помогает ему в этом его сын Гордон. Доктору удаётся добиться успехов в своих опытах — он изобретает препарат, который может ускорить рост эмбриона. Однажды доктор, возвращаясь домой на своём автомобиле, нечаянно сбивает собаку, перебегающую дорогу. Доктор исследует мёртвую собаку и выясняет, что она беременна. Полу удаётся без повреждений извлечь развивающегося зародыша и начать его искусственное выращивание, применяя свой препарат — буквально через несколько дней вырастает взрослая собака. Доктор решает продолжить эксперименты уже на людях. Для этого с помощью своего друга он находит человеческий эмбрион. Он принадлежал одной несовершеннолетней девушке, которая покончила с собой. Эксперимент проходит успешно — из эмбриона развивается девушка. Пол называет её Викторией. Итак Виктории уже 22 года, и на этом возрасте доктор хочет приостановить её развитие. Для этого он прекращает вводить препарат девушке. Но несмотря на отсутствие стимуляции, развитие Виктории продолжается, и она начинает стареть. Ровный ход эксперимента нарушен… …А Виктория становится маньяком-убийцей…