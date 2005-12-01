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Город без солнца
Киноафиша Фильмы Город без солнца

Город без солнца, 2006

2006 / Россия
7.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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О фильме

Любовь. Карьера. Свобода. Наркотики. Искусство. Смерть. Надежда... Четыре судьбы — Алекс, Люси, Егор, Семен.

Санкт-Петербург. Преуспевающий инженер 30-ти лет Егор неожиданно влюбляется в Люси, художницу, актрису полупрофессионального театра, экстравагантную и поначалу непонятную для него девушку. Ее брат Алекс — талантливый художник, "злой гений" — делает последнюю в своей жизни выставку "Город без солнца", посвящая ее Петербургу. Егор не может понять ценностей "Города без солнца", мира Люси и Алекса. Когда Егор узнает, что Люси — наркоманка, он отчаянно пытается спасти ее.

7.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2006
Премьера в России 1 декабря 2005
Премьера в мире 1 декабря 2005
Прокатчик Гельварс
Режиссер
Сергей Потемкин
В ролях
Юлия Маврина
Юлия Маврина
Максим Аверин
Максим Аверин
Сергей Безруков
Сергей Безруков
Семен Фурман
Николай Трофимов
Николай Трофимов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Город без солнца 1 постер
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Dusia 2 апреля 2015, 12:51
а я смотрела.

и мне понравился.

жизненно. искренне. без пафоса.

и снова любимый Питер..город без солнца.

если ждете чего-то сверхъестественного не ходите. не понравится.
татаня сметана 2 апреля 2015, 12:51
А мне фильм очень понравился)интересный)и немного грустный..а ещё я обажаю город в котором снимали этот фильм...очень очень..так хочу там побывать ещё раз
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