Город без солнца, 2006

Любовь. Карьера. Свобода. Наркотики. Искусство. Смерть. Надежда... Четыре судьбы — Алекс, Люси, Егор, Семен.

Санкт-Петербург. Преуспевающий инженер 30-ти лет Егор неожиданно влюбляется в Люси, художницу, актрису полупрофессионального театра, экстравагантную и поначалу непонятную для него девушку. Ее брат Алекс — талантливый художник, "злой гений" — делает последнюю в своей жизни выставку "Город без солнца", посвящая ее Петербургу. Егор не может понять ценностей "Города без солнца", мира Люси и Алекса. Когда Егор узнает, что Люси — наркоманка, он отчаянно пытается спасти ее.