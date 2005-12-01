Город без солнца, 2006

Любовь. Карьера. Свобода. Наркотики. Искусство. Смерть. Надежда... Четыре судьбы — Алекс, Люси, Егор, Семен.
Санкт-Петербург. Преуспевающий инженер 30-ти лет Егор неожиданно влюбляется в Люси, художницу, актрису полупрофессионального театра, экстравагантную и поначалу непонятную для него девушку. Ее брат Алекс — талантливый художник, "злой гений" — делает последнюю в своей жизни выставку "Город без солнца", посвящая ее Петербургу. Егор не может понять ценностей "Города без солнца", мира Люси и Алекса. Когда Егор узнает, что Люси — наркоманка, он отчаянно пытается спасти ее.
и мне понравился.
жизненно. искренне. без пафоса.
и снова любимый Питер..город без солнца.
если ждете чего-то сверхъестественного не ходите. не понравится.