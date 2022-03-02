7 популярных сериалов, которые плагиатит «Склифосовский»

Сериал о тяжелых буднях работников НИИ скорой помощи Н. В. Склифосовского, ежедневно борющихся за жизни пациентов, с Максимом Авериным (знакомым широкому зрителю еще по «Глухарю») в роли хирурга Олега Брагина довольно быстро привлек зрителей к экранам телевизоров. Как во многих медицинских сериалах, в центре внимания – остроумный, циничный врач, зачастую отступающий от общепринятых правил и не раз вызывающий гнев начальства, а также запутанные истории профессиональной и личной жизни работников больницы.

Максим Аверин в сериале «Склифосовский»

1. «Доктор Хаус» (2004 – 2012)

Избежать сравнения с самым известным медицинским сериалом попросту невозможно. «Доктор Хаус» подарил нам одного из самых узнаваемых врачей в мире – гениального, нелюдимого и не слишком-то эмпатичного Грегори Хауса в исполнении Хью Лори с неизменной тростью и ядовитым взглядом. Кажется, именно от Хауса герои последующих медицинских сериалов переняли характерную угрюмость и насмешливость, ставшую визитной карточкой таких героев.

Хью Лори в сериале «Доктор Хаус»

2. «Анатомия страсти» (2005)

Именно с «Анатомией страсти» в свое время сравнивали «Склифосовского» чаще всего. В центре внимания сериала – женщина-хирург, работающая в больнице «Сиэтл Грейс». В стенах больницы ежедневно ведется нешуточная борьба за жизнь, помимо этого, сериал подробно рассказывает о жизни сотрудников клиники, их непростых отношениях друг с другом, наполненных романами, ссорами, соперничеством и личными драмами.

Анатомия страсти

3. «Скорая помощь» (1994 – 2009)

Как и герои «Склифосовского», персонажи «Скорой помощи» работают в экстренных условиях, спасая жизни тех, кому срочно необходима помощь. В основу сценария создатель сериала Майкл Крайтон положил собственный медицинский опыт, полученный им во время прохождения стажировки в приемном отделении скорой помощи. Сериал состоит более чем из трехсот серий, выходивших на протяжении пятнадцати лет, и за это время успевает не только показать жизнь своих персонажей в разных аспектах и рассказать зрителям о неизлечимых болезнях и связанных с ними социальными проблемами, но и познакомить зрителя с устройством системы медицинской помощи США.

Джордж Клуни в сериале «Скорая помощь»

4. «Самара» (2012)

О буднях российских врачей, работающих на «Скорой», рассказывает и сериал «Самара» с Артуром Смольяниновым в главной роли. Его герой – выдающийся хирург Олег Самарин, которого коллеги зовут «Самара». Взгляды Самарина часто идут вразрез с начальством и порой приносят ему немало проблем. В бригаде Самарина также работает молодая фельдшер Лена, которой предстоит пережить крушение ее идеалистических представлений о профессии об углы суровой реальности, и незаменимый помощник главного героя, водитель Михалыч.

Самара

5. «Лист ожидания» (2012)

О буднях еще одной больницы рассказывает сериал «Лист ожидания». Он погружает зрителя в работу клиники трансплантологии Грохольского, в которой врачи ежедневно сталкиваются с человеческими трагедиями, пытаются решить собственные проблемы и противостоять бюрократическим препонам. Главный герой сериала – Иннокентий Степанович Грохольский – готовится передать управление клиникой талантливому хирургу Климову, который, в свою очередь, не уверен, что готов взять на себя управление больницей.

Лист ожидания

Обширную картину врачебных будней представляет и сериал «Медики Чикаго». Действие сериала начинается с открытия отделения скорой помощи, сотрудники которого сразу же окунаются в тяжелую рабочую рутину, ведь неподалеку произошла авария с поездом, так что врачи самоотверженно отправляются на помощь пострадавшим.

Медики Чикаго

7. «Холби Сити» (1999 – 2022)

Поистине сериал-эпопея, растянувшийся на 23 сезона, рассказывает о кардиологическом отделении госпиталя «Холби Сити». Во главе отделения стоит хирург Энтон Мейер, у которого весьма непростые отношения с коллективом. В это же время нарастает напряжение между двумя медсестрами, которые борются за место старшей медсестры.