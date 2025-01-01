Спектакль Максим Аверин. Расправь крылья

Меню
Максим Аверин. Расправь крылья
О концерте/спектакле

Юбилейный вечер Максима Аверина в Москве

В ярком свете огней и под сиянием праздничных софитов состоится незабываемое событие — юбилейный вечер, посвященный 50-летию Народного артиста России Максима Аверина!

Пятьдесят лет — это не просто дата, а целая симфония пережитых мгновений. Это талант, щедро подаренный сцене, и множество ярких образов, которые навсегда остались в наших сердцах.

Путешествие в мир волшебства

Приготовьтесь к увлекательному путешествию, где гостей ожидает множество роскошных сюрпризов и творческих откровений. В этот особенный день Максим Аверин встретится со своими зрителями. Их любовь и поддержка на протяжении всех этих лет стали для него истинным источником вдохновения.

Не упустите свой шанс!

Не упустите возможность стать частью этого замечательного вечера! Количество билетов ограничено, так что поторопитесь приобрести свои! Это будет не просто спектакль, а настоящий праздник для всех ценителей театрального искусства.

Максим Аверин
Расписание

26 ноября
Театр «Русская песня». Основная сцена Москва, Олимпийский просп., 14, БЦ Diamond Hall
19:00 от 2000 ₽

