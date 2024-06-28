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Там же, тогда же
Киноафиша Там же, тогда же

Спектакль Там же, тогда же

Они встретятся, непременно там же и тогда же 16+
Продолжительность 1 час 50 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Приглашаем вас на постановку удивительной и трогательной истории о любви, верности и неизменности чувств на протяжении четверти века.

Сюжет:

Однажды в маленькой гостинице встречаются двое. Так начинается роман, который длится двадцать пять лет. Несмотря на изменения в политическом строе, социальных статусах и материальном положении, они неизменно встречаются один раз в год в том же месте. Эти встречи становятся для них опорой и источником силы, позволяя им прожить до следующего года.

Каждый год, непременно в том же месте и в то же время, они дарят друг другу день, который помогает им справляться с жизненными трудностями и сохранять свои чувства.

Особенности постановки:

Этот спектакль позволяет зрителям глубже проникнуться историей героев, понять их чувства и переживания, а также увидеть, как одна неизменная традиция может связывать жизни на протяжении многих лет. Мастерская игра актеров, искренние эмоции и душевная атмосфера делают эту постановку поистине незабываемой.

Не пропустите возможность окунуться в этот трогательный мир и стать частью истории, которая напоминает нам о важности любви, верности и традиций.

 

Режиссер
Мирослав Малич
В ролях
Максим Аверин
Максим Аверин
Анна Якунина
Анна Якунина

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 18 сентября
Екатеринбургский дворец молодежи Екатеринбург, просп. Ленина, 1
19:00 от 1200 ₽

Отзывы

Наша рецензия: Любовь через эпохи. Рецензия на спектакль «Там же, тогда же» с Максимом Авериным и Анной Якуниной

Если вам нравятся спектакли, где, как говорил Станиславский, «режиссура растворяется в актёрах», то «Там же, тогда же» вам понравится. В этой постановке всё целиком строится на диалоге двух актёров — Максима Аверина и Анны Якуниной. Режиссёр Мирослав Малич всё внимание сконцентрировал на них.
 

Максим Аверин, источник legion-media
Максим Аверин, исполнитель главной роли в спектакле «Там же, тогда же»
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Фотографии

Там же, тогда же Там же, тогда же Там же, тогда же Там же, тогда же

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