Миром правит толстый мальчик - трейлер
Миром правит толстый мальчик. Трейлер

Миром правит толстый мальчик. Трейлер

Дата публикации: 27 сентября 2012
Миром правит толстый мальчик – Фильм рассказывает о толстом мальчишке, у которого нет друзей. Доведенный до отчаяния, мальчик пытается совершить самоубийство, но его спасает случайный прохожий — восемнадцатилетний гитарист и поклонник панк-рока Курт, ведущий полубродяжнический образ жизни. Такая внезапная встреча приводит к тому, что главный герой становится барабанщиком в группе Курта, и этому не препятствует ни то, что мальчик в жизни не сидел за барабанами, ни то, что его отец считает Курта наркоманом…
6.5 Миром правит толстый мальчик
Миром правит толстый мальчик комедия, 2012, США
