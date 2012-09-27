Миром правит толстый мальчик
– Фильм рассказывает о толстом мальчишке, у которого нет друзей. Доведенный до отчаяния, мальчик пытается совершить самоубийство, но его спасает случайный прохожий — восемнадцатилетний гитарист и поклонник панк-рока Курт, ведущий полубродяжнический образ жизни. Такая внезапная встреча приводит к тому, что главный герой становится барабанщиком в группе Курта, и этому не препятствует ни то, что мальчик в жизни не сидел за барабанами, ни то, что его отец считает Курта наркоманом…
Авторизация по e-mail