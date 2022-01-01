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Джонас Армстронг

Jonas Armstrong
Джонас Армстронг
Джонас Армстронг Jonas Armstrong
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Дата рождения
1 января 1981
Возраст
41 год
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер
Биография Джонас Армстронг

Родился 1 января 1981 года. Дублин, Ирландия.

Фильмография Джонас Армстронг
Стеклянный дом
Стеклянный дом
боевик, мелодрама, исторический, драма, военный 2013, США
6.0
Книга крови
Книга крови
ужасы 2008, Великобритания
5.0
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