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Ночь ее откровений
Билеты от 1500₽
Киноафиша Ночь ее откровений

Спектакль Ночь ее откровений

12+
Продолжительность 2 часа 15 минут, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Авантюрная мелодрама с Елизаветой Арзамасовой в главной роли

«Ночь её откровений» — это авантюрная мелодрама с комедийным подтекстом и захватывающим сюжетом. История, наполненная неожиданными поворотами, напоминает детектив, который приводит к самым неожиданным развязкам.

Сюжет

Жизнь немолодого героя, женатого бизнесмена, переворачивается с ног на голову после легкой интрижки с юной красавицей в баре. Эта загадочная девушка — сущий ангел, но, как выясняется, у неё есть свои «скелеты в шкафу».

Творческая команда

Спектакль наполнен музыкой и танцами, поставленными Наталией Гараниной. Инновационные спецэффекты создают атмосферу, которая удивит даже самых искушенных зрителей.

Не упустите возможность увидеть эту увлекательную историю, полную юмора и неожиданных открытий!

Режиссер
Петр Белышков
В ролях
Игорь Лифанов
Игорь Лифанов
Лиза Арзамасова
Лиза Арзамасова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 июля
Театриум на Серпуховке Москва, Павловская, 6
19:00 от 2200 ₽
8 августа
Театриум на Серпуховке Москва, Павловская, 6
19:00 от 2000 ₽
22 августа
Театриум на Серпуховке Москва, Павловская, 6
19:00 от 2000 ₽
12 сентября
Театриум на Серпуховке Москва, Павловская, 6
19:00 от 2200 ₽
19 сентября
Театриум на Серпуховке Москва, Павловская, 6
19:00 от 2200 ₽
10 октября
ДК им. Зуева Москва, Лесная, 18
19:00 от 1500 ₽
30 ноября
ДК им. Зуева Москва, Лесная, 18
16:00 от 2000 ₽
24 декабря
Театриум на Серпуховке Москва, Павловская, 6
19:00 от 2500 ₽
15 января
Центральный Дом Литераторов Москва, Б.Никитская, 53
19:00 от 2000 ₽
20 февраля
Центральный Дом Литераторов Москва, Б.Никитская, 53
19:00 от 2000 ₽
27 февраля
Центральный Дом Литераторов Москва, Б.Никитская, 53
19:00 от 2000 ₽

В других городах

Нижний Новгород, 23 июля
Нижегородский ДК железнодорожников Нижний Новгород, Июльских Дней, 1а
19:00 от 1400 ₽
Санкт-Петербург, 25 июля
Санкт-Петербургский ДК железнодорожников Санкт-Петербург, Тамбовская, 63
19:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 15 августа
Санкт-Петербургский ДК железнодорожников Санкт-Петербург, Тамбовская, 63
19:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 5 сентября
Санкт-Петербургский ДК железнодорожников Санкт-Петербург, Тамбовская, 63
19:00 от 1000 ₽
Рязань, 11 октября
Муниципальный культурный центр Рязань, Первомайский просп., 68/2
19:00 от 1700 ₽
Воронеж, 25 октября
Воронежский городской дворец культуры Воронеж, 9 Января, 108
19:00 от 1500 ₽
Санкт-Петербург, 3 ноября
Санкт-Петербургский ДК железнодорожников Санкт-Петербург, Тамбовская, 63
16:00 от 1200 ₽ 19:30 от 1200 ₽
Волгоград, 14 ноября
Дом офицеров Волгоград, просп. имени В.И.Ленина, 31
19:00 от 1500 ₽
Санкт-Петербург, 20 ноября
Санкт-Петербургский ДК железнодорожников Санкт-Петербург, Тамбовская, 63
19:00 от 1200 ₽
Самара, 22 ноября
Самарский дом офицеров Самара, Шостаковича, 7
19:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 4 декабря
Санкт-Петербургский ДК железнодорожников Санкт-Петербург, Тамбовская, 63
19:00 от 1200 ₽
Краснодар, 9 декабря
Центральный концертный зал Краснодар, Красная, 5
19:00 от 1500 ₽

Фотографии

Ночь ее откровений Ночь ее откровений Ночь ее откровений Ночь ее откровений Ночь ее откровений Ночь ее откровений Ночь ее откровений Ночь ее откровений Ночь ее откровений Ночь ее откровений Ночь ее откровений Ночь ее откровений

В ближайшие дни

#В игре
18+
Комедия
#В игре
3 ноября в 19:10 Центральный дом актера
от 12000 ₽
Мамочка
16+
Драма
Мамочка
25 июля в 19:00 Электротеатр Станиславский
от 1200 ₽
12+
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26 октября в 12:00 Театр им. Булгакова
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