Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Девочки против мачехи: вышел трейлер четвертого сезона сериала «Папины дочки. Новые»

Девочки против мачехи: вышел трейлер четвертого сезона сериала «Папины дочки. Новые»

4 августа 2025 14:13
Девочки против мачехи: вышел трейлер четвертого сезона сериала «Папины дочки. Новые»

Концовка сезона будет связана с полнометражным фильмом «Папины дочки. В кино», который выйдет в прокат 30 октября.

Телеканал СТС и онлайн-кинотеатр START представили трейлер очередного сезона ситкома «Папины дочки. Новые». Шоу вернется 18 августа.

В центре сюжета — знакомый зрителям по оригинальным «Папиным дочкам» Вениамин (Филипп Бледный), который вынужден в одиночку воспитывать четырех дочерей после того, как Даша (Анастасия Сиваева) внезапно ушла из семьи, как некогда поступила ее собственная мама (Нонна Гришаева).

Третий сезон завершился тем, что дочки Веника (Полина Денисова, Полина Айнутдинова, Виталия Корниенко, Ева Смирнова) узнают о его романе со школьным психологом Татьяной (Ксения Теплова). Девочки не собираются делить отца с потенциальной мачехой, поэтому они решают пойти на бунт. Проказницы придумали план, включающий серию ловушек, но одна из них выходит из-под контроля, что приводит к непредвиденным последствиям. Тем временем Веник испытывает вину за то, что скрывал от дочерей связь с Татьяной.

Актерский состав дополнили Лиза Арзамасова, Мирослава Карпович, Дарья Мельникова, Татьяна Орлова, Андрей Леонов, Тимофей Кочнев и другие. Кроме того, Александр Головин вернулся к роли учителя информатики Павла Сергеевича.

Фото: Телеканал СТС, онлайн-кинотеатр START
Юрий Волошин
Юрий Волошин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Денис Власенко и Мария Луговая помогают душам умерших в трейлере второго сезона «Закрыть гештальт» Денис Власенко и Мария Луговая помогают душам умерших в трейлере второго сезона «Закрыть гештальт» Читать дальше 1 августа 2025
Аджай Девган отправляется в Шотландию в трейлере комедии «Сын Сардара 2» Аджай Девган отправляется в Шотландию в трейлере комедии «Сын Сардара 2» Читать дальше 1 августа 2025
Новый проект от создателя «Коня БоДжека»: появился трейлер мультсериала «Короче говоря» Новый проект от создателя «Коня БоДжека»: появился трейлер мультсериала «Короче говоря» Читать дальше 1 августа 2025
Дакота Джонсон и Адриа Архона оказываются в любовном перекрестном огне в трейлере комедии «Нескромные» Дакота Джонсон и Адриа Архона оказываются в любовном перекрестном огне в трейлере комедии «Нескромные» Читать дальше 31 июля 2025
Юмор до культуры отмены: 7 беззастенчивых олдскульных комедий Юмор до культуры отмены: 7 беззастенчивых олдскульных комедий Читать дальше 4 августа 2025
Демон соблазняет замужнюю девушку в трейлере хоррора «Женщина в черном. Невеста дьявола» Демон соблазняет замужнюю девушку в трейлере хоррора «Женщина в черном. Невеста дьявола» Читать дальше 1 августа 2025
Заключительное дело супругов Уоррен: вышел трейлер «Заклятия 4: Последний обряд» Заключительное дело супругов Уоррен: вышел трейлер «Заклятия 4: Последний обряд» Читать дальше 1 августа 2025
Гомерически смешное зрелище: критики тепло приняли новый «Голый пистолет» Гомерически смешное зрелище: критики тепло приняли новый «Голый пистолет» Читать дальше 31 июля 2025
«Сблизиться с Томушкой оказалось легко»: Ева Смирнова рассказала о съемках в фильме «Мой папа — медведь» «Сблизиться с Томушкой оказалось легко»: Ева Смирнова рассказала о съемках в фильме «Мой папа — медведь» Читать дальше 31 июля 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше