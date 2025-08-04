Девочки против мачехи: вышел трейлер четвертого сезона сериала «Папины дочки. Новые»

Концовка сезона будет связана с полнометражным фильмом « Папины дочки. В кино », который выйдет в прокат 30 октября.

Телеканал СТС и онлайн-кинотеатр START представили трейлер очередного сезона ситкома «Папины дочки. Новые». Шоу вернется 18 августа.

В центре сюжета — знакомый зрителям по оригинальным «Папиным дочкам» Вениамин (Филипп Бледный), который вынужден в одиночку воспитывать четырех дочерей после того, как Даша (Анастасия Сиваева) внезапно ушла из семьи, как некогда поступила ее собственная мама (Нонна Гришаева).

Третий сезон завершился тем, что дочки Веника (Полина Денисова, Полина Айнутдинова, Виталия Корниенко, Ева Смирнова) узнают о его романе со школьным психологом Татьяной (Ксения Теплова). Девочки не собираются делить отца с потенциальной мачехой, поэтому они решают пойти на бунт. Проказницы придумали план, включающий серию ловушек, но одна из них выходит из-под контроля, что приводит к непредвиденным последствиям. Тем временем Веник испытывает вину за то, что скрывал от дочерей связь с Татьяной.

Актерский состав дополнили Лиза Арзамасова, Мирослава Карпович, Дарья Мельникова, Татьяна Орлова, Андрей Леонов, Тимофей Кочнев и другие. Кроме того, Александр Головин вернулся к роли учителя информатики Павла Сергеевича.