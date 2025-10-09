Скорая смерть или память об отце? У татуировки Элли из «Одних из нас» смысл глубже, чем кажется

Новый трукрайм оказался лучше позорного «Монстра» с Чарли Ханнэмом по всем фронтам: рейтинг 100/100, маньяк – прообраз Пеннивайза

Если воровать, то у лучших: Стивен Кинг даже не скрывает, что «Темная башня» – плагиат шедеврального фильма Акиры Куросавы

Не так уж много серий, но зато какое наслаждение: сколько сезонов в сериале «Король Талсы»?

МакКонахи отказался проходить ДНК-тест: может выясниться, что его брат - Харрельсон, а отец - серийный убийца

Не боялся хоббитов и Гэндальфа: лишь один герой «Властелина колец» внушал Саурону ужас — и этот страх его погубил

Странный незнакомец идет с вами в горы: Быков снял свой «Перевал Дятлова» - и все равно получились «Лихие»

Угадаете, где снимали «След»? Колесили по одной области, постоянно возвращаясь в одни и те же места

Забудьте про «чуть-чуть перед сном»: во сколько часов обойдется вам финал «Очень странных дел» – и когда его смотреть

В «Мажоре» даже не напрягся: Прилучный никогда не скрывал, какая роль далась ему кровью и потом