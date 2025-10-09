Меню
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
1 постер
Grow
Grow
Grow
комедия
семейный
Страна
США
Продолжительность
1 час 47 минут
Год выпуска
2025
Премьера в мире
9 октября 2025
Дата выхода
9 октября 2025
ОАЭ
18TC
Производство
Double Nickel Entertainment, Sky Cinema, Orogen Entertainment
Другие названия
Grow
Режиссер
Джон МакФэйл
В ролях
Голда Рошевель
Ник Фрост
Джереми Свифт
Priya-Rose Brookwell
Джейн Хоррокс
Рейтинг фильма
6.8
6.2
IMDb
