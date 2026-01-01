Оповещения от Киноафиши
Красная Шапочка
Билеты от 1000₽
Киноафиша Красная Шапочка

Спектакль Красная Шапочка

6+
Продолжительность 1 час 10 минут без антракта
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О спектакле

Спектакль «Красная шапочка» — новое прочтение любимой сказки

Авторский спектакль Анны Музыченко в рамках театрального проекта «Сначала театр – театр с начала» приглашает зрителей на семейный спектакль в жанре театральной клоунады. «Красная шапочка» — это свежий взгляд на классическую сказку, которая обретает современное звучание с помощью смелого юмора и виртуозной пантомимы.

Главная героиня, бесстрашная и артистичная девочка, спешит к бабушке с гостинцами, но на её пути оказывается Волк. Персонажи сталкиваются с новыми приключениями, ведь они живут как в сказочном, так и в современном мире.

Музыка «The Hatters» и интерактивность

Музыка группы «The Hatters» наполняет спектакль ярким ритмом, привлекая внимание зрителей и вовлекая их в интерактивные сцены спектакля. Каждый зритель станет частью этой увлекательной истории, получив заряд волшебства и веселья.

Действующие лица и исполнители

  • Бабушка – Анна Музыченко
  • Красная шапочка – Дарья Клименко
  • Волк – Яков Юдинских
  • Лесорубы – Александр Леднёв, Ильназ Вильданов, Иван Зубков, Алексей Воробьёв, Эдуард Песков

Творческая группа

  • Режиссёр-постановщик и автор сценария – Анна Музыченко
  • Музыка к спектаклю – группа «The Hatters»
  • Продюсер проекта «Сначала театр» – Степан Волкотруб

О театральном проекте «Сначала театр»

Театральный проект «Сначала театр» был создан в 2022 году и нацелен на доступность и простоту. Спектакли интересны и понятны широкой аудитории, фокусируясь на современном человеке и его проблемах. В новом театральном сезоне 2025-2026 проект расширяет границы художественной политики, приглашая независимые творческие коллективы. Репертуар будет дополнен разножанровыми спектаклями, интересными зрителям всех возрастов.

Режиссер
Анна Музыченко
Анна Музыченко
В ролях
Анна Музыченко
Анна Музыченко
Алексей Воробьев
Алексей Воробьев
Дарья Клименко
Яков Юдинских
Александр Леднев

Купить билет на спектакль Красная Шапочка

Помощь с билетами
Март
Апрель
18 марта среда
12:00
Театр в Хамовниках Москва, Хамовнический Вал, 34
от 1000 ₽
18 апреля суббота
12:00
Театр в Хамовниках Москва, Хамовнический Вал, 34
от 1200 ₽

Фотографии

Красная Шапочка Красная Шапочка Красная Шапочка Красная Шапочка Красная Шапочка Красная Шапочка Красная Шапочка Красная Шапочка Красная Шапочка Красная Шапочка Красная Шапочка Красная Шапочка Красная Шапочка

