Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Хитрый койот»
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Награды и номинации Кэти Перри
Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Short-Format Live-Action Entertainment Program
Номинант
Outstanding Short-Format Live-Action Entertainment Program
Номинант
С первыми холодами тащу на дачу мешок угля: 5 минут – и на следующий год никакой затхлости в доме
Пару капель на ватный диск – и с подоконника исчезают даже следы от кружек: вместо химии теперь мою так
Чем крепче мороз, тем жарче в доме: забытая разработка советских физиков экономит до 70% на отоплении
«Первый отдел» хорош, но зрители уже выбрали главную премьеру НТВ: «Расставаться с героями не планируем никогда!»
HBO сели в лужу, а мы с ИИ прочли всего Мартина и придумали истинную концовку «Игру престолов»: Джона жалко
У «Фейка» появился брат-близнец: Okko снимает «Яд» с Бортич — история снова строится вокруг сталкера и страха
Новое «Твое сердце будет разбито» выйдет уже в 2028-м: в ромкоме экранизируют бестселлер — его читали 500 тысяч россиян
«Любовь и голуби», а также тесты: только фанаты ответят на 5 вопросов о комедии Меньшова
1 сентября отгремело, эти сериалы тоже «пошли в первый класс»: 5 российских хитов, которым исполнилось 7 лет
С 3 по 15 сентября — настоящий сериалопад: 8 громких проектов возвращаются с новыми сезонами — от «Джентльменов» до «Вавилон-Берлин»
19 000 000 зрителей уже подсели на свежий сериал от Netflix — «начав, досмотрите каждую серию до конца» (даже если на часах уже 2 часа ночи)
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