Награды и номинации Адама Скотта

Золотой глобус 2023 Золотой глобус 2023
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2022 Primetime Emmy Awards 2022
Лучший драматический сериал
Номинант
 Лучший драматический сериал
Номинант
 Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2023 Премия Гильдии киноактеров США 2023
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
 Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Номинант
 Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2020 Премия Гильдии киноактеров США 2020
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
 Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
