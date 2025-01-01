Меню
Награды
Награды и номинации Зои Дешанель
Zooey Deschanel
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Зои Дешанель
Золотой глобус 2014
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2013
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2012
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2012
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
