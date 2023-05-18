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Сериал «В ритме жизни» завершится третьим сезоном

18 мая 2023 15:08
Сериал «В ритме жизни» завершится третьим сезоном

Apple TV+ огласил дату премьеры.

Ностальгическая комедийная драма с Роуз Бирн «В ритме жизни» завершится третьим сезоном. Официальным объявлением поделился стриминговый сервис Apple TV+, заодно сообщив точную дату премьеры финала. Заключительные десять эпизодов сериала будут выходить в еженедельном формате со 2 августа.

Действие шоу разворачивается в 1980 годах, а в центре сюжета — скучающая домохозяйка из Сан-Диего по имени Шейла Рубин (Бирн). В попытке вырваться из серых будней она внезапно для себя открывает мир аэробики и добивается в этой сфере впечатляющих успехов. Сначала она страстно увлекается упражнениями, а затем решает превратить новое хобби в бизнес. Параллельно героиня пытается противостоять своим внутренним демонам, а также разрывается между мужем Дэнни (Рори Сковел) и активистом Джоном Бримом (Пол Спаркс). В новых сериях Шейла полноценно ощутит натиск конкурентов. Главным новичком сезона является Келли в исполнении Зои Дешанель («500 дней лета») — звезда ситкома, решившая стать частью растущей фитнес-индустрии.

Шоураннером сериала выступает Энни Уайзман («Отчаянные домохозяйки», «Путь»). Ниже приведен ее комментарий:

«В этом заключительном сезоне трехактная сага Шейлы о бунте, выздоровлении и искуплении подойдет к удовлетворительному финалу, который она и ее поклонники так заслуживают. Мы очень гордимся тем, что можем поделиться этой последней главой со всеми».

24 мая на Apple TV+ у Роуз Бирн стартует сериал «Платонические отношения», где ее экранным партнером выступил Сет Роген. В дальнейшем она появится в хорроре «Астрал 5: Красная дверь».

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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