«Превосходство Борна»: Рецензия Киноафиши

Признаться, все эти бесконечные истории про шпионов – Джеймса Бонда, Джейсона Борна и прочих персонажей с похожими именами и фамилиями – почти каждый раз напоминают мне один известный анекдот. Американцы засылают шпиона на Украину; тот приземляется около какой-то деревушки, выходит на главную деревенскую улицу и видит сидящего на завалинке деда: – Здорово, диду! – Здорово, мириканський шпиён! – Який же я мириканський шпиён? Я гарный украинский хлопец! – Який же ты украинский хлопец, нигер губатый?! Экранизация романа Роберта Ладлема «Превосходство Борна» (или «Преимущество Борна» – вариант, который вы услышите, придя в кинотеатр) особенно смахивает на подобную клюкву – хотя бы потому, что все сверхзасекреченные зубры разведывательного дела регистрируются в аэропортах (сам Борн), гостиницах (зам. шефа контрразведки ЦРУ) и прочих общественных местах под собственными (!!!) именами. Именно поэтому Борна беспрепятственно отлавливают в Неаполе, а руководящую его поимкой даму не стоит никакого труда поймать в оптический прицел, пока она легкомысленно прохаживается по своим апартаментам. Главный предатель и злодей со стороны ЦРУ – Эбботт в исполнении Брайана Кокса – звонит одному из русских олигархов с обычного гостиничного телефона и непринужденно напоминает, как они вместе увели у ЦРУ 20 миллионов баксов: остается только удивляться, почему он не прокричал то же самое в окно через громкоговоритель. Когда в начале фильма убивают подругу Борна и они вместе оказываются под водой, главный герой делает ей искусственное дыхание, потом долго целует, потом плачет, произнося, кажется, при этом еще и прощальные слова, а потом долго-долго смотрит вслед удаляющемуся телу Франки Потенте (и всё – не вылезая из воды!!!). Учитывая столь феноменальные способности своих агентов, ЦРУ вообще могло бы переместиться под воду, избавившись таким образом от любопытных глаз и значительно повысив уровень секретности. Но самая благодатная тема этого фильма, безусловно, русская. Оказывается, на первом своем задании Борн укокошил одного влиятельного русского по имени Владимир Неский (именно так!), которого газетный заголовок именует «ранним демократом-идеалистом и благородным критиком приватизации». Странно, конечно, что сценарист Тони Гилрой, придумавший всю эту псевдорусскую разлюли-малину и заменивший фигурировавшего у Ладлема китайского дипломата московским борцом с приватизацией, не назвал Неского Александром Ярославичем (так было бы, вне всякого сомнения, и героичнее, и патетичнее), зато он сполна отыгрался на поездке Джейсона Борна в Москву. Когда Мэтт Дэймон показывает в поезде паспорт, где рядом с его физиономией значится чудесное имя Фома Кинияев, начинаешь отчетливо понимать, как, в сущности, наивны потуги бойцов американского невидимого фронта просочиться в нашу страну: человек с таким ФИО в документах, разумеется, не доехал бы даже до Калининграда. Но, видимо, дружественное лицо Дэймона располагает к себе людей, потому что пограничники беспрепятственно пропускают его, а московская дворничиха не задумываясь выпаливает новый адрес дочки Неского вплоть до номера квартиры (эх, если бы в Питере дворники мгновенно могли назвать все адреса любого из бывших своих жильцов, ни секунды не вспоминая и не спрашивая, какого, собственно, черта это кому-то понадобилось!). В самом конце Дэймон–Борн заявляется к изрядно уже повзрослевшей дочери Владимира Неского (это оказывается Оксана Акиньшина, которая первым делом начинает уверять, что у нее нет ни денег, ни наркотиков, – а зачем еще можно ходить друг к другу в гости?) и говорит: так, мол, и так, это я убил твоего папу, а заодно и твою маму, но тебя я убивать не буду, потому что я хороший. После чего оба сидят друг напротив друга и плачут. А потом он звонит даме из ЦРУ, пытавшейся поймать его, и та признаётся: тебя зовут вовсе не Джейсон Борн, а Дэвид Уэбб, и родился ты в 71-м году в штате Миссури. Но у Борна-то амнезия, и под этим соусом ему можно втюхать что угодно, даже то, что в детстве его звали Адольфом Гитлером. Потому Борн вежливо отвечает: ты перегрелась, старушка, отдохни-ка лучше! Однако лично я думаю, что это случайно записалась фраза, сказанная камере оператором, ибо, конечно, не всякая камера доживет до середины такого шедевра. Второй фильм про похождения агента Борна продюсеры поручили Полу Гринграссу – британскому режиссеру, создавшему свою первую картину еще в 89-м, однако прославившемуся в 2002-м снятой «под документ» трагедийной фреской «Кровавое воскресенье» о расстреле английскими солдатами мирного марша протеста в североирландском городке Дерри 30 января 1972 года, когда 13 человек погибли и еще 14 были ранены (для Европы 70-х это огромные цифры). «Превосходство Борна» ничем не напоминает предыдущую работу Гринграсса, разве что фирменным резким монтажом кадров со смазанным изображением во флэшбэках. По этому поводу можно лишь сказать, что Пол Гринграсс, выражаясь языком древнерусских летописей, определенно «испроказился», хотя вряд ли продюсеры дали бы ему снять что-то выступающее из общего ряда – слишком уж раскручен «бренд» агента Борна и слишком велик бюджет. Так что остается лишь ловить случайные визуальные крохи и глухие режиссерские намеки – вроде кадра с Мэттом Дэймоном, летучей мышью взбирающимся по мосту, или имени Гёте на двери гостиничного номера, где остановился персонаж Брайана Кокса. Vlad Dracula