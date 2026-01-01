Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Бегущая»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Джулия Стайлс
Награды
Награды и номинации Джулия Стайлс
Julia Stiles
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Связи
Вопросы и ответы
Награды и номинации Джулия Стайлс
Золотой глобус 2011
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2011
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2001
Лучший поцелуй
Победитель
Best Female Performance
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2000
Breakthrough Female Performance
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2011
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Японский маникюр обычной зубной пастой и губкой: спустя пару минут результат как в салоне
До 439 тыс. рублей уже начислены на старые пенсионные счета: вот кому пора запрашивать выписку в СФР
Яблочную кожуру засыпаю солью и корицей — весь сентябрь радуюсь своей хитрости: дома пахнет, как в магазине парфюма
В Collider выбрали 10 величайших аниме XXI века: любое можно включать сегодня, но только в №1 ищут изощренного маньяка
«Явный перебор»: за границей этой комедии с Мироновым выдали рейтинг 8,2 — в России прозвали «полным разочарованием»
«Мерз я где-то, плыл за моря. Тест прошел — все было не зря»: угадаете 5 фильмов СССР по морскому кадру?
Автор «Бумера» снял сериал про 90-е «для тех, кого от “Бригады” уже тошнит»: 4 серии посмотрел залпом — пока претензия лишь одна
«Не было печали – просто проходили тесты»: угадайте 5 советских фильмов по жаркому пейзажу, пока лето не ушло окончательно
Перед «Дюной 3» Фергюсон ушла в экранизацию культового фэнтези – в США фильм опозорился напрочь: «Ужасающее зрелище, вонючий юмор»
Российский сериал гуляет по миру: иностранцы Sci-Fi Первого канала полюбили всей душой – у нас его закрыли посреди сезона
После «Настоящего детектива» и боевиков МакКонахи вернулся к корням: спустя 23 года снимется в продолжении культового ромкома
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить