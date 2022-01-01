Сериал «1923» – это драматический вестерн о судьбе нескольких поколений семьи Даттон. Этот род уже много лет живет на Диком Западе, растит животных на ферме и возделывает поля. Но 1923 год становится переломным в их истории. В стране наступает небывалая засуха, которая порождает голод и болезни. Отчаявшиеся фермеры начинают промышлять грабежом, преступность и беззаконие растет, скот исчезает прямо с пастбищ. А в Монтане тем временем начинается Великая депрессия, которая усугубляет положение героев.