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Киноафиша Сериалы 1923

1923 (2023 - …)

1923
Год выпуска 2023
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Стрим-сервис Paramount+
О чем сериал

Сериал «1923» – это драматический вестерн о судьбе нескольких поколений семьи Даттон. Этот род уже много лет живет на Диком Западе, растит животных на ферме и возделывает поля. Но 1923 год становится переломным в их истории. В стране наступает небывалая засуха, которая порождает голод и болезни. Отчаявшиеся фермеры начинают промышлять грабежом, преступность и беззаконие растет, скот исчезает прямо с пастбищ. А в Монтане тем временем начинается Великая депрессия, которая усугубляет положение героев.

В ролях
В ролях
Роберт Патрик
Роберт Патрик
Харрисон Форд
Харрисон Форд
Хелен Миррен
Хелен Миррен
Марли Шелтон
Марли Шелтон
Тимоти Далтон
Тимоти Далтон
Дженнифер Эль
Дженнифер Эль
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
1923 - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
TBA,
 
Новости о сериале
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