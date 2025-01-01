Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Джим Бродбент
Награды
Награды и номинации Джима Бродбента
Jim Broadbent
О персоне
Фильмография
Новости
Фотографии
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Джима Бродбента
Оскар 2002
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Золотой глобус 2008
Лучший актёр мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Золотой глобус 2002
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Победитель
Золотой глобус 2003
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2007
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2002
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Movie
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2007
Best Actor
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2002
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Лучшая мужская роль
Номинант
BAFTA 2012
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
BAFTA 2011
Best Actor
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2004
Best Actor
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2000
Лучшая мужская роль
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1999
Лучший актер
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2018
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2002
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Номинант
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Номинант
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1999
Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
Не только 5 сезон «Очень странных дел»: 4 топовых сериала, которые выйдут в ноябре 2025 года
«Если авторы выдохлись, пусть уж лучше закрывают проект»: зрители назвали худшую серию «Маши и Медведя», а ее просмотрели почти 213 млн раз
Наложницам султана такое не позволялось: но Александра рискнула и именно так стала той самой Хюррем
Невозможно забыть: эпичные моменты из «Игры престолов», которые не смогли переплюнуть даже самые новые сериалы
Новая криминальная драма из Дании продолжает штурмовать топ-чарты стриминга — критики от сериала тоже в восторге
Российская «королева детективов» выбрала лучший сериал в жанре: «Невский» с «Хрустальным» Татьяне Устиновой не по вкусу
Ван Дамм был и у нас дома: этот советский боевик зрители полюбили на уровне «Пиратов XX века» – но его сиквел прозвали «позорищем»
Док Браун удружил так удружил: Марти минимум трижды погиб в «Назад в будущее», но зрители этого так и не заметили
Лучше любой серии «Ведьмака», но провал для HBO: худшие серии «Игры престолов» — тот случай, когда Бес попутал
Кашу тестом не испортишь: вспомните советское кино по аппетитным кадрам (от вареников до дичи)
Дуэли за кулисами, но не на шпагах: «Трех мушкетеров» могли показать по ТВ еще в 1978 году — но фильм пылился на полке
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667