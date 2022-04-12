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Киноафиша Сериалы Почему они не спросили Эванс?
Почему они не спросили Эванс? (2022 - 2022) Why Didn't They Ask Evans?
Год выпуска 2022
Страна Великобритания/США
Всего сезонов 1 сезон
Стрим-сервис BritBox
О чем сериал

«Почему они не спросили Эванс?» – это детективный мини-сериал по мотивам романа Агаты Кристи. Сын викария Бобби Джонс отправляется поиграть в гольф со своим приятелем Томасом. Но на поле, возле одной из лунок, он вместо мяча обнаруживает умирающего незнакомца. Тот испускает дух на руках героя, но перед смертью задает странный вопрос: «Почему же они не спросили Эванс?». В нагрудном кармане мужчины Бобби находит фото очаровательной девушки. Вместе со своей подругой Фрэнки он решает распутать это дело.

Почему они не спросили Эванс? - трейлер
Почему они не спросили Эванс?
трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Хью Лори
Хью Лори
Джим Бродбент
Джим Бродбент
Уилл Поултер
Уилл Поултер
Эми Натталл
Эми Натталл
Люси Бойнтон
Люси Бойнтон
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Почему они не спросили Эванс? - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 3 эпизода
 
Новости о сериале
Уилл Поултер и Люси Бойнтон расследуют загадочное убийство в трейлере мини-сериала «Почему не Эванс?»
Уилл Поултер и Люси Бойнтон расследуют загадочное убийство в трейлере мини-сериала «Почему не Эванс?»
Кадры из сериала
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