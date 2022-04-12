«Почему они не спросили Эванс?» – это детективный мини-сериал по мотивам романа Агаты Кристи. Сын викария Бобби Джонс отправляется поиграть в гольф со своим приятелем Томасом. Но на поле, возле одной из лунок, он вместо мяча обнаруживает умирающего незнакомца. Тот испускает дух на руках героя, но перед смертью задает странный вопрос: «Почему же они не спросили Эванс?». В нагрудном кармане мужчины Бобби находит фото очаровательной девушки. Вместе со своей подругой Фрэнки он решает распутать это дело.